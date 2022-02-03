ننشر رابط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية آثار الفيوم

أعلن الدكتورعاطف منصور محمد - عميد كلية الآثار - جامعة الفيوم الانتهاء من أعمال الامتحانات والكنترول وإعلان النتائج لجميع الفرق والأقسام الدراسية بالكلية عن الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢١- ٢٠٢٢ . وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة - رئيس جامعة الفيوم والدكتورمحمد فاروق - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



وأضاف عميد كلية الآثار انه يمكن للطلاب الإطلاع على نتائجهم من خلال رابط MIS التالى على موقع الكلية :

http://fumist.fayoum.edu.eg/show_result_2/

وأعلن"منصور" عن فتح باب الالتماسات للطلاب لمن يرغب فى التظلم على نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع القادم فى الفترة من الأحد حتى الخميس الموافق ٦ - ١٠ فبراير ٢٠٢٢.

وقدم عميد كلية الآثار الشكر لفريق العمل المتميز بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الإداريين والعمال على مابذوله من مجهود محمود خلال تلك الفترة .. والذى أثمر عن الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات والكنترول بكل دقة وفى وقت قياسى .. مراعين خلاله الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع .