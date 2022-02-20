رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء في حملة بالفيوم

نظم حي شرق مدينة الفيوم بناء على توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والقمامة المتراكمة في الشوارع الجانبية والرئيسية بدائرة حي شرق.

كما قام بتطهير ورفع القمامة خلف مساكن مضرب الأرز بجوار شريط السكه الحديدية وتراكمات مخلفات البناء.

و طالب رئيس الحي من السكان بالقاء القمامة داخل الصندوق حرصا على المظهر العام وعدم انتشار الروائح الكريهه

وقال رئيس الحي إنه يتم عمل حملة صباحية واخري مسائية لرفع جميع القمامه والمخلفات من جميع الشوارع الرئيسية والجانبية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفيومي والشكل العام لوجهة المحافظة لان حي شرق هي الوجهه الاولي للمحافظة بسبب انها مدخل الفيوم.

واضاف رئيس الحي بياتي هذا بناء على تعليمات الدكتور احمد الانصارئ محافظ الفيوم وتوجيهات المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة رفع القمامه يوميا صباحا وليلا وتكون شعارنا الفيوم مدينة نظيفة.

أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم "أحمد شوقي، وعباس العقاد، والنبوي المهندس، وسعد زغلول"، وميدان التدريب، والشوارع المحيطة بالجامعة ومنشاة لطف الله، إضافة إلى الطريق الدائري، والشوارع الرئيسية بقرى دسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، والشيخ فضل، والعزب، والعدوة، وسيلا، واللاهون، وهوارة المقطع، ودمو، وكفور النيل، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

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