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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم تسير قافلة بقرية الشواشنة لتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك

القافلة المائية بقرية
القافلة المائية بقرية الشواشنة

أعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن إدارة التوعية والإعلام وإدارة المشاركة المجتمعية قاموا بتنفيذ قافلة مائية بقرية الشواشنة مركز يوسف الصديق لتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب لدى المواطنين والتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واضاف، أن القافلة المائية شملت العديد من الأنشطة والفاعليات التوعوية المتنوعة للمواطنين حيث تم تنفيذ ندوة للسيدات حول أهمية مياه الشرب وطرق المحافظة عليها ونشر وتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي بجانب تنفيذ ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ السباكة الداخلية المنزلية الخفيفة من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار.

كما تم تنفيذ استقصاء رأى ميدانى للعملاء من أجل قياس مدى رضاهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة، حملات طرق أبواب، ومسح ميدانى، لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مياة الشرب الصرف الصحى قافلة مائية قرية الشواشنة مركز يوسف الصديق حياة كريمة

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