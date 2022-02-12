العثور على طفلة عامين ونصف غارقة في بحر النزلة بالفيوم

عثرت أجهزة الأمن بمركز يوسف الصديق على طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف سنوات غارقة ببحر النزلة التابع لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم

وكانت أسرة الطفلة قد أبلغوا مأمور مركز يوسف الصديق باختفاء الطفلة من أمام منزلها الكائن بقرية النزلة وفشلت جميع الجهود في العثور على الطفلة .

وعثر أهالي قرية النزلة منذ قليل على جثمان الطفلة ببحر النزلة و طافية على المياه.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق بالحادث.

تم انتشال جثمان الطفلة ونقلها بسيارة الإسعاف الي مشرحة مستشفى أبشواى المركزى.

وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.