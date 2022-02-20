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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الفيوم يشدد بعدم استخدام أى مبيدات أو أسمدة غير مسجلة بالوزارة

حملات المكافحة بزراعة
حملات المكافحة بزراعة الفيوم أثناء مرورها على محلات االاسمدة


شدد  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم بعدم استخدام أى مبيدات أو اسمده أو مخصبات زراعيه غير مسجله بوزارة الزراعه حرصا بعد إتلاف الزراعات بسبب المبيدات المغشوشه وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بخصوص هذا الشأن.

 

خلال ذلك قامت إدارة المكافحه بالمديريه بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحه بالتنسيق مع التموين وشرطة المسطحات بتكثيف الحملات الرقابه على المبيدات المحلات والمصانع.

 

حيث قامت اللجنه بالمرور على محلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعيه وبحضور شرطة المسطحات المهندس فكري سلطان عبد الفتاح والمهندس محمد محمد الحسن    ،   والمهندس عبد الباقي يونس  تم المرور على محلات الاتجار ببلاد مركز يوسف الصديق  وابشواى.


وتم التنبيه على ضرورة الانتهاء من إجراءات استخراج  وتجديد التراخيص والتنبيه على عدم الاتجار فى أى مبيدات أو أسمدة أو مخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة أو غير مصرح بتداولها أو مقيدة الاستخدام أو منتهية الصلاحيه أو مدعمة  وتم تحرير  5 محاضر مع  المسطحات واتخاذ الاجراءات القانونيه  تجاه  المخالفين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

 

 

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الفيوم وكيل زراعة مبيدات مخصبات الزراعة

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