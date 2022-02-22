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رئيس التحرير
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محافظات

لإدراجها بمشروعات حياة كريمة

محافظ الفيوم يناقش احتياجات الأهالي بقرى مركز طامية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء المجتمعي الثاني مع أهالي قرى مركز طامية، للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى، لوضعها فى خطط التطوير وإدراجها بالمشروعات المزمع تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مرحلتها الثانية بمركزي طامية والفيوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس مدينة طامية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائبين محسن أبو سمنة، ومحمد ثابت الجمال عضوى مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وعدد من وكلاء الوزرات المعنية، ومسئولي القطاعات والهيئات وشركات المرافق، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وحشد من أهالي مركز وقرى طامية.
في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالي طامية، مؤكداً أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجاً، من المطالب المشروعة وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتاً إلى أنه تم إدراج قرى مركزي طامية والفيوم ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بعد مراجعة المؤشرات الخدمية والتنموية بالمركزين، بناءً على الاحتياجات الفعلية لقرى كل مركز على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه تم البدء في رصد احتياجات المركزين من مشروعات البنية الأساسية بداية من شهر يناير الماضي.
وأكد المحافظ، أن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من خلال مبادرة "حياة كريمة" يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة له، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة بالقرى المزمع تطويرها، لافتاً إلى أن ما يتم رصده من قبل الجهاز التنفيذي من مشروعات لتطوير القرى، وما يطرحه المواطنون من رؤى وتطلعات سوف يرتقي بمستوى كافة الخدمات بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى جاده نحو تحسين كافة الخدمات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعاً للمطالب والاحتياجات الفعلية، موجهاً روؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز طامية، بعقد لقاءات حوار مجتمعي بداية من الغد مع أهالي القرى بنطاق كل وحدة محلية، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم وتسجيلها، لإدراج المشروعات العامة منها ضمن المشروعات المزمع تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكداً على وضع كافة روؤى ومقترحات ومطالب واحتياجات المواطنين حيز الاهتمام والدراسة.

كما استعرض  المحافظ، خلال اللقاء المحاور الأربعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتمثل في محور خدمات البنية الأساسية، من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والتعليم، والصحة والإسعاف، والشباب والرياضة، والطرق، والمطافي، والبريد والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية، ومشروعات الري، ومحور بناء الإنسان، ومحور التدخلات الاجتماعية وسكن كريم، ومواقف السيارات، ومجمعات الأسواق، وفي محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب، ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعمل الدراسات الازمة لفتح مشروعات تتوائم والميزات النسبية لكل قرية من قرى مركز طامية، بالإضافة لفرص العمل التى توفرها القوى العاملة بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلاً عن المبادرات مثل " أصلك الطيب" و "رزق حلال" و "تتلف في حرير"

وعقب ذلك، استعرض المواطنون عدداً من المطالب والاحتياجات شملت قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والنقل والمواصلات، والصحة، والأبنية التعليمية، والمعاهد الأزهرية، والشباب والرياضة، والكهرباء، والزراعة، والري، والغاز، والطرق والكباري، والمكتبات العامة والأنشطة الثقافية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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محافظ الفيوم قرى مركز طامية مركز طامية حياة كريمة مجلس مدينة طامية الصرف الصحى

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