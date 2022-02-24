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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع بلغاريا

صدى البلد

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وفى مستهل اللقاء، أكد الوزير على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجانب البلغاري، مشيدًا بالتعاون المتميز القائم بين البلدين، وعلاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين، مؤكدًا تطلع مصر لتعميق العلاقات مع الجانب البلغاري في شتى المجالات وخاصة التعليمية والبحثية.

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وأشار د. عبدالغفار إلى اتفاقية التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، وأكاديمية العلوم البلغارية، مؤكدًا أنها أساس قوي لتطوير علاقات التعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية فى كلا البلدين، وخاصة فى مجالات علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موارد الطاقة وكفاءتها، علوم النانو والمواد الجديدة، الطب الحيوي، التنوع البيولوجي والموارد الحيوية والبيئية، تغير المناخ والأخطار والموارد الطبيعية، علم الفلك وبحوث الفضاء وتقنياته.

ولفت الوزير إلى الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتهيئة بيئة علمية وبحثية قادرة على استيعاب الفكر المبتكر لشباب الباحثين والعلماء وفتح آفاق جديدة ومتعددة؛ لنقل الخبرات الدولية من وإلى منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمصر.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون العلمي بين مصر وبلغاريا فى عدد من القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التبادل الطلابي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبلغارية، وإجراء مشروعات بحثية في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن عقد ورش عمل أون لاين للطلاب المصريين المزمع سفرهم فى بعثات تعليمية لبلغاريا؛ للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.

كما ناقش الجانبان الخدمات التى يقدمها مركز اللغة العربية بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وإمكانية تدريس اللغة العربية للطلاب البلغاريين الدارسين فى مصر.

ومن جانبه، أكد سفير بلغاريا حرص بلاده على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة بين مصر وبلغاريا، وتعزيزها لتشمل المزيد من المجالات، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبلغارية، مؤكدًا تقدير بلاده لدور مصر الرائد والمحورى في دعم السلام وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى زيارة الرئيس البلغاري لمصر في مارس 2019 بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم العلاقات بين مصر وبلغاريا.

كما أشار سفير بلغاريا إلى مشاركة وفد بلغاري رفيع المستوى في المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ أواخر العام الجاري.

حضر اللقاء، د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ود. هاجر سيف النصر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

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