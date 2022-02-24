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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلزام السفن الجزائرية بالحصول على رخصة المراقبة للسماح بالخروج من الموانئ

الجزائر
الجزائر

كشف وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، أنه لا يسمح لأي سفينة غير حائزة على رخصة المراقبة بالخروج من موانئ الجزائر؛ مؤكدا أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها.

و أوضح الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الاوروبية خلال 2021.

و وفق بكاي، فقد تقرر عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر الى الخارج، إلى جانب وضع مخطط استعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن، قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية”.

 كشف الوزير في هذا السياق عن حجز سفينة أخرى أمس الأربعاء بأحد الموانئ الأوروبية دون ذكر تفاصيل أكثر عنها، مشيرا إلى أن السفن الثلاثة المحتجزة بفرنسا واسبانيا ، قد تم تسوية وضعيتها خلال سنة 2021، مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تمقاد” المحتجزة في بلجيكا بتاريخ 6 سبتمبر 2021 وتعود أسباب الحجز، حسب الوزير، إلى “خلل تقني” و “أسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار”.

و لمواجهة سوء التسيير المسجل وتغيير هذا الواقع، أكد الوزير لجوء القطاع الى “تغيير المتسببين في هذه الاشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري جاتما”، ودمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية “كنان شمال” و”كنان ميد”، وفتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الابحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن.

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