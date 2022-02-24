وزير التعليم : لازم الطلاب يحضروا في المدارس ويحترموا المعلمين

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة هامة لـ أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، وذلك على هامش احتفال الوزارة بأبناءها المتفوقين في الإختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS الذي عقدته مؤسسة SPRIX,TOKYO التعليمية اليابانية، بحضور ممثلي المؤسسة من اليابان.

حيث قال وزير التربية والتعليم : " سيبوا أولادكم يتعلموا كويس عشان تشوفوا أولادهم متفوقين دوليا ، التعليم متعة والوزارة واثقة في قدرات الطلاب المصريين بنسبة 100% ، ومش لازم نخليهم يخافوا من الامتحانات ، ولازم الطالب يذاكر علشان يتعلم ولازم يحضر في المدرسة ويحترم المعلم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ الآن إرسال تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة تسجيل الحضور والغياب في المدارس بشكل رسمي ويومي وتفعيل عقوبات قانون التعليم على الطلاب المستمرين في الغياب بدون أعذار.

وقال وزير التربية والتعليم “إذا استمر الغياب غير المسبب أكثر من 15 يوما يتم حرمان الطالب من دخول الامتحانات في محاولة لاسترجاع الانضباط داخل المدارس مرة أخرى”.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أزمة وجود خلل في الانضباط الدراسي في المدارس موروثة من أعوام طويلة، مشيرا إلى أن هذا العام تحاول الوزارة إعادة الانضباط للمدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن المدارس مفتوحة والمدرسين موجودين ، ويتم التحقق من مسئولي الادارات والمديريات التعليمية من نسب حضور الطلاب في المدارس في جميع انحاء الجمهورية بشكل يومي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لاحظنا ان بعض الطلاب في صفوف دراسية معينة نسب حضورها غير منتظمة وذلك لأسباب تاريخية ليست وليدة اليوم ، فإلى حد بعيد تلاحظ ان الطلاب كلما زادت اعمارهم و إلتحقوا بصفوف دراسية اعلى كلما زادت ازمة عدم الانضباط المدرسي عند بعضهم ، وهذا يحتاج إلى تدخل اولياء الامور لتغييره بحث ابنائهم على ان وجودهم في المدارس حزء اساسي من التعلم وكذلك ممارسة الانشطة المدرسية فهي اساسية في تكوين شخصية الطالب.

محافظ بورسعيد يرصد غياب الطلاب في المدارس ويخصص 60% من الدرجات لأعمال السنة

وكانت حالة من الجدل قد اثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن رصد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته على المدارس مع بدء الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الثاني حضور 11 طالبا فقط من طلاب الشهادة الإعدادية من أصل 652 طالبا بمدرسة القناة الإعدادية بنين أمس، و8 طالبات اليوم بمدرسة الإسلامية البنات، وهو ما أثار استياءه.

وعلى الفور أصدر اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليمات إلى الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بتخصيص نسبة 60% لأعمال السنة و40% لامتحان المادة العلمية.

وأعلنت محافظة بورسعيد، عن إقرار إجراء حرمان الطلاب من أداء الامتحانات؛ حال تجاوز مدة الغياب لهم 15 يوما؛ وذلك من أجل تعظيم دور المدرسة، وأهميتها في التحصيل العلمي لهم.

وأهابت المحافظة خلال منشور لها عبر حسابها على أولياء الأمور، بتشجيع أبنائهم على الذهاب للمدرسة، والبعد عن الدروس الخصوصية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف فقط إلى مصلحة الطلاب، وحمايتهم وأولياء الأمور من شبح الدروس الخصوصية الذي يهدر الوقت والمال.

تفعيل خاصية تسجيل غياب طلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت الإدارات التعليمية، عن تفعيل خاصية جديدة على موقع وزارة التربية والتعليم، يمكن من خلالها لمديري المدارس ومسئولي شئون الطلاب ومسئولي المعلومات بالمدارس تسجيل غياب طلاب المدارس.

وقالت الادارات التعليمية إن الخاصية الجديدة تهدف لتسجيل عدد ايام غياب الطلاب اسبوعيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت أن تسجيل عدد ايام غياب الطلاب اسبوعيا على موقع وزارة التربية والتعليم يتم من خلال الخطوات التالية:

حدد الاسبوع المراد تسجيل الغياب فيه

حدد الفصل والصف

تظهر قائمة بالطلاب وتسجل عدد ايام الغياب في الاسبوع المحدد

واوضحت الادارات التعليمية ان الخاصية الجديدة تتيح امكانية عرض طلبة تكافل وكرامة فقط

واضافت الادارات التعليمية ان خطوات تسجيل غياب تكافل وكرامة في المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم تتمثل في :

الدخول على تسجيل الغياب

اختيار عرض طلبة تكافل فقط

ثم تسجيل باقي الأسابيع حتى الأسبوع الخامس عشر

ثم الضغط على حفظ

ثم الدخول على تسجيل غياب تكافل واختيار صف صف

ثم تأكيد صحة البيانات المسجلة لكل صف



وشددت الادارات التعليمية على انه يجب على المدرسة طباعة كشف بأسماء الطلاب التابعين لبرنامج تكافل وكرامة وتسليمه لمسئول شئون الطلاب بالمدرسة لاستيفاء البيانات المطلوبة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ، تتخذ العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم إصدار قرار بالإعفاء من المصروفات والذي يشمل أبناء الشهداء والمرأة المعيلة والمطلقة والمدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد والتربية الخاصة والتابعين لمعاش تكافل وكرامة، كما تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضًا، تم تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة.

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس أثناء الترم الثاني

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد بشأن رفع الغياب في المدارس خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا مجال لـ رفع الغياب بالمدارس في الترم الثاني، مشيراً إلى أن الوزارة متمسكة بتحقيق الانضباط اللازم في المدارس طوال الترم الثاني ، حرصا على تربية ابناءنا على الانضباط واحترام المدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لا تنازل عن تواجد الطلاب والمعلمين في المدارس بشكل منتظم طوال فترة الدراسة .

وأكد وزير التربية والتعليم، أن تواجد الطالب في المدرسة يساعد على بناء شخصيته وتنمية ذكائه الاجتماعي، قائلا : المدرسة للتعلم و ليست للامتحانات فقط.

