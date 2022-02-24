بقرار من أبو العينين..مصطفى بكري:فنادق كليوباترا بشرم الشيخ والغردقة تُعلن مد إقامة الأوكرانيين|فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، أعلنت إدارة مجموعة فنادق كليوباترا الفاخرة بشرم الشيخ والغردقة، بناءً على قرار محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، مد إقامة ضيوفنا النزلاء من دولة أوكرانيا - بصفة مجانية - بعد انتهاء مدد إقامتهم المُحددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية بسفارة أوكرانيا أو من ينوب عنها مع السلطات المصرية لتوفيق الأوضاع، حفاظًا على أمن وسلامة ضيوف مصر.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه موقف نبيل، من النائب محمد أبو العينين، وأتمنى من الشركات السياحية أن تحذوا حذوه.



وأكدت إدارة مجموعة فنادق كليوباترا، على رعاية السياحة الوافدة من كل دول العالم، وتوفير كافة السُبل الآمنة والاستضافة الراقية - وقت الأزمات - بامتيازات الإقامة الكاملة، لحين عودتهم إلى بلادهم بسلام.

وقالت الإدارة في بيان رسمي، إنها إذ نتشرف باستضافتكم في بلادنا، لا ننسي تفضيل السياحة الأوكرانية للمقاصد المصرية ودعمها الكامل لها، واختيار مصر على الدوام كوجهة سياحية مُفضلة لدى الشعب الأوكراني.

وأتمّت: كل الأمنيات الطيبة بإقامة راقية في بلدكم مصر.