عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منابر الأوقاف تجتمع حول فرضية الصلاة في ذكرى الإسراء والمعراج اليوم

فرضية الصلاة في ذكرى
فرضية الصلاة في ذكرى الإسراء والمعراج

يجتمع أئمة ومنابر وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، حول موضوع الخطبة الموحدة التي عنونتها الوزارة اليوم بالتزامن مع ذكرى الإسراء المعراج، تحت عنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة ".

الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

فيما ينقل التليفزيون المصري، والإذاعة المصرية، شعائرة صلاة وخطبة الجمعة اليوم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ويتلو القارئ الشيخ محمدي بحيري عبدالفتاح آيات من الذكر والحكيم.


قوافل دعوية إلى 6 محافظات

وتنطلق صباح اليوم، 6 قوافل دعوية تنظمها وزارة الأوقاف إلى ست محافظات لأداء خطبة الجمعة التي تأتي بعنوان (الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة).

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المناطق، ووفاءً بأداء رسالتها في نشر الفكر المستنير وتحصين النشء من أي فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ؛ وبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء جدول القوافل على النحو التالي: 
أولًا: مديرية أوقاف الإسكندرية (برج العرب)
ثانيًا:: مديرية أوقاف الفيوم ( يوسف الصديق)

ثالثًا: مديرية أوقاف البحر الأحمر (حلايب- أبو رماد)
رابعًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد  (الفرافرة)

خامسًا:  مديرية أوقاف جنوب سيناء (نويبع)

سادسًا: مديرية أوقاف مطروح (سيوة)

 

خطب شهر شعبان 

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي موضوعات خطب الجمعة طوال شهر مارس 2022م والجمعة الأولى من أبريل وحددت موضوعات الخطب كالتالي :

1. الجمعة الأولى - 4/ 3/ 2022م - (الجمعة الأولى من شهر شعبان 1443هـ) - الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية.

2. الجمعة الثانية - 11/ 3/ 2022م - (الجمعة الثانية من شهر شعبان 1443هـ) - منزلة الشهداء عند ربهم.

3. الجمعة الثالثة - 18/ 3/ 2022م - (الجمعة الثالثة من شهر شعبان 1443هـ) - تحويل القبلة وعلاقته بمفهوم ومقاصد الإسلام.

4. الجمعة الرابعة - 25/ 3/ 2022م - (الجمعة الرابعة من شهر شعبان 1443هـ) - حقوق الوالدين والمسنين.

5. الجمعة 1 أبريل 2022م - (الجمعة الخامسة من شهر شعبان 1443هـ) - كيف نستقبل الشهر الكريم؟ .

 

الأوقاف وزارة الأوقاف موضوع الخطبة الموحدة فرضية الصلاة الإسراء والمعراج شهر شعبان ذكرى الإسراء والمعراج خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمع صدقات منزلة الشهداء صلاة وخطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

وزير دفاع أوكرانيا: الجيش الروسي يستعد لمرحلة جديدة من الهجوم

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

آخر يوم .. الأرصاد : هدوء في الأجواء واستقرار الطقس من السبت

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنجعل روسيا دولة فاشلة

البيت الأبيض: سنقدم الدعم اللازم للرئيس الأوكراني

اعتقال 1700 شخص في مظاهرات مناهضة للحرب في روسيا

منابر الأوقاف تجتمع حول فرضية الصلاة في ذكرى الإسراء والمعراج اليوم

أحمد السيد: جوزيه كان يشعر بأنني مظلوم إعلاميا

عصابة تزوير العملات الأجنبية بالقليوبية تواجه عقوبة السجن المشدد طبقا لقانون العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ