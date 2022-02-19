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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن موضوعات خطبة الجمعة طوال شهر شعبان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي  موضوعات خطب الجمعة طوال شهر مارس 2022م والجمعة الأولى من أبريل وحددت موضوعات الخطب كالتالي :

1. الجمعة الأولى - 4/ 3/ 2022م - (الجمعة الأولى من شهر شعبان 1443هـ) - الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية.

2. الجمعة الثانية - 11/ 3/ 2022م - (الجمعة الثانية من شهر شعبان 1443هـ) - منزلة الشهداء عند ربهم.

3. الجمعة الثالثة - 18/ 3/ 2022م - (الجمعة الثالثة من شهر شعبان 1443هـ) - تحويل القبلة وعلاقته بمفهوم ومقاصد الإسلام.

4. الجمعة الرابعة - 25/ 3/ 2022م - (الجمعة الرابعة من شهر شعبان 1443هـ) - حقوق الوالدين والمسنين.

5. الجمعة 1 أبريل 2022م - (الجمعة الخامسة من شهر شعبان 1443هـ) - كيف نستقبل الشهر الكريم؟ .

 

"الأوقاف" تعلن عن 28 وظيفة قيادية شاغرة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإعلان عن 28 وظيفة قيادية شاغرة، وذلك في إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وبعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اتخاذ إجراءات الإعلان عن هذه الوظائف، وذلك على النحو التالي :

 

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

2- رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

3- مدير مديرية أوقاف (أ) لـ 13 مديرية هي: الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الجيزة- بني سويف- المنيا- سوهاج- الأقصر- أسوان- الفيوم- الإسماعيلية

4- مدير مديرية أوقاف (ب) لـ 8 مديريات هي : شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس- بورسعيد- دمياط- الوادي الجديد- البحر الأحمر- مرسى مطروح

5- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

6- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

8- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

9- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

 

وسيتم قريبًا الإعلان عن شروط شغل هذه الوظائف ومواعيد التقدم لها.

خطب الجمعة وزارة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف موضوعات خطب الجمعة

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