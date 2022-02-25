برلماني يطالب بضرورة إصدار "النواب" قانون الإيجار القديم قريبا

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قانون الإيجار القديم يعتبر من أهم القوانين التى يجب أن يصدرها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إصدار قانون الإيجار القديم حتى يستقر المجتمع، خاصه فى ظل وجود تقلبات اقتصادية وارتفاع فى الأسعار.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الماضية للمجلس لتعود للانعقاد يوم الأحد 6 مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.