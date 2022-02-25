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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار ستروين C4 موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة في اسعار ستروين C4
زيادة في اسعار ستروين C4 موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت اسعار السيارة ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

زيادة في اسعار ستروين C4 موديل 2022 .. تفاصيل 

مواصفات السيارة ستروين C4 موديل 2022

 

تضم السيارة ستروين C4 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها لـ 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، مع مقاعد ذات تحكم كهربائي، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، مع فرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية تعمل بنفس التقنية، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

زيادة في اسعار ستروين C4 موديل 2022 .. تفاصيل 

وتستمد السيارة ستروين C4 موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 نقلات.

زيادة في اسعار ستروين C4 موديل 2022 .. تفاصيل 

وتقدر نسبة استهلاك السيارة ستروين C4 موديل 2022 من الوقود بـ 6.5 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر، أما عن قوة التسارع فتتمكن السيارة من الانطلاق نحو 100 كم/ساعة من نقطة السكون، خلال مدة زمنية تستغرق 9.3 ثانية.

زيادة في اسعار ستروين C4 موديل 2022 .. تفاصيل 

أسعار السيارة ستروين C4 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى Feel ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 414.9 ألف جنيه، بدلًا من 409.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية feel Blue interior ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 419.9 ألف جنيه، بدلًا من 414.9 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Shine ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 464.9 ألف جنيه، بدلًا من 459.9 ألف جنيه.

الفئة الرابعة Shine Red interior ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 469.9 ألف جنيه، بدلًا من 464.9 ألف جنيه.

ستروين موديل 2022 ستروين C4 موديل 2022 السيارة ستروين C4 موديل 2022

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