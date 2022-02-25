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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات كهربائية .. فاراداي فيوتشر تكشف النقاب عن FF 91 .. صور

بقدرات كهربائية ..
بقدرات كهربائية .. فاراداي فيوتشر تكشف النقاب عن FF 91

لاشك أن السيارات الكهربائية أستطاعت ان تخطف انظار الكثير حول العالم، سواء كانت من قبل محبي عالم المركبات، أو من خلال صانعي ومنتجي السيارات ايضا، حيث كشفت شركة فاراداي فيوتشر عن نسختها الإنتاجية من FF 91.

بقدرات كهربائية .. فاراداي فيوتشر تكشف النقاب عن FF 91 .. صور 

كما كشفت ايضا عن نيتها للبدء في بناء مصنعها الجديد، تحديدًا في هانفورد الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وعلى الرغم عدم الافصاح بالكثير من المعلومات لكنها أكدت أنها قريبة جداً من الإنتاج، وبالرجوع إلى العام 2017 سوف نجد تشابه كبير بينها وبين النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر التي كشفت عنها النقاب في هذا الوقت.

بقدرات كهربائية .. فاراداي فيوتشر تكشف النقاب عن FF 91 .. صور 

وتخطط فاراداي فيوتشر لبناء عدد من الاصدارات الانتاجية من النسخة FF 91، وذلك خلال الفترة المقبلة على ان يتم انتاجها في الربع الثالث من العام الجاري 2022، بعد التأكد من تحقيق المعادلات المطلوبة، وأن كل شيء يسير بسلاسة وشكل طبيعي.

بقدرات كهربائية .. فاراداي فيوتشر تكشف النقاب عن FF 91 .. صور 

وتظهر الصور الملتقطة للمقصورة الداخلية تمتعها بشاشة ملونة تعمل باللمس طولية الشكل، مع مقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة لمقاعد رياضية مميزة، مع جنوط مروحية الشكل تجمع بين اللون الفضي والاسود، مع مصابيح خلفية انسيابية وسبويلر مدعوم باضاءة، إلى جانب الواجهة الامامية التي تحمل الكثير من مظاهر الشراسة.

بقدرات كهربائية .. فاراداي فيوتشر تكشف النقاب عن FF 91 .. صور 

وتشير بعض البيانات أن السيارة FF 91 المقدمة من Faraday Future سوف تتمتع ببطارية كهربائية بسعة 130 كيلوواط/ساعة، تستطيع ان توفر نطاق يقدر بـ 608 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع امكانية التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 2.39 ثانية، بالاضافة إلى قوة اجمالية قدرها 1.050 حصانا عبر 3 محركات، واعتمادها على نظام الدفع الكلي.

كهربائية السيارات الكهربائية FF 91 فاراداي فيوتشر النسخة FF 91

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بقدرات كهربائية .. فاراداي فيوتشر تكشف النقاب عن FF 91 .. صور

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