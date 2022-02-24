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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد زاهر: كنت عايز أطلع ظابط أو ممثل..فيديو

أحمد زاهر
أحمد زاهر

كشف  الفنان أحمد زاهر، كواليس بداياته مع مجال التمثيل، قائلا:" كنت عايز اطلع ظابط او ممثل ".

 

وقال أحمد زاهر في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج “ سهرانين ” المذاع على قناة “ أون”، :" كنت بحب التمثيل وكان في دماغي إني اطلع ظابط لما اكبر "، مضيفا:" وجدت  أن حبي للتمثيل اكبر وقررت ان اتجه للتمثيل وأول مرة مثلت كنت في ثانوية عامة في مسلسل ذئاب الجبل".

 

وتحدث احمد زاهر عن أيام الطفولة قائلا:"  والدتي طبيبة وسافرت  للعمل في مستشفى بنيجيريا وسافرت معها والتحقت بالمدرسة في نيجيريا ومكنتش اعرف اتكلم انجليزي وساعتها كان عندي 5 سنوات ".

 

وأضاف :" كنت في حالة من الرعب بسبب عدم تواجد أحد من العائلة في نيجيريا ولما روحت المدرسة  مكنتش عارف اتكلم مع زملائي في المدرسة ".


ولفت احمد زاهر :" كنت دايما لوحدي في نيجيريا  وعملت مشاكل كثيرة، وكنت شقي لدرجة كبيرة بسبب إحساسي بأنني وحيد 

"

احمد زاهر اخبار التوك شو أمير كرارة التمثيل سهرانين

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