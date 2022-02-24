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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: لدينا خطط بديلة للتعامل مع مشكلة القمح بعد أزمة روسيا وأوكرانيا

صدى البلد

أكد  السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن  السائحين الروس والاوكران في مصر لم يطلب منهم المغادرة فى حالة انتهاء اقامتهم ، واصدر تعليمات للفنادق باستمرار تقديم الخدمات لهم حتي يتم فتح المجال الجوي مرة اخرى ، والقدرة على السفر الى بلدانهم.


وعن أزمة إستيراد القمح، أوضح سعد، قائلا:"  هناك خطط بديلة اتخذتها الدولة المصرية ، ويوجد لدينا قائمة معتمدة من وزارة التموين ل 14 دولة لاستيراد القمح منها غير روسيا واوكرانيا ، وهناك العديد من الدول ضمن هذه القائمة خارج القارة الاوروبية، ولكن المشكلة فى ارتفاع سعر القمح وايضا قدرة الدول الاخرى على توفير الطلب العالمي".

وأوضح:" وضعنا الحالة مطمئن فلدينا مخزون استراتيجي يكفى ل5 اشهر بالإضافة أنه في 15 من مارس القادم سيبدا موسم حصاد القمح والذى يكفي لمدة 4 اشهر وبالتالى المخزون الاستراتيجي بجانب الناتج المحلى سيكفينا لمدة 9 اشهر.

وأكمل:"وزارة التموين دعت لمناقصة بالفعل لتوريد القمح وتم الالغاء ،لانه لم تتقدم سوي شركه واحدة، وقد يعتبر البعض انه تطور سلبي ومقلق ، ولكن فى حقيقة الامر وزارة التموين كانت تتحدث عن نوع محدد فقط وهو القمح الفرنسي، وذلك متوقع من الشركات لانهم ينتظرون زيادة الاسعار واستقرار الاوضاع، والقمح الفرنسي ليس الوحيد الذي نعتمد عليه ، ولاشك ان هذا سيضع ضغطا عالموازنة العامة.
 

المتحدث باسم مجلس الوزراء الموازنة العامة الدولة المصرية وزارة التموين مجلس الوزراء المخزون الاستراتيجي

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