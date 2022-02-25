بسبب محمد صلاح.. تامر أمين يتهم مذيعة بالخيانة.. شاهد

قال الإعلامي تامر أمين، إن الدوري الإنجليزي مشتعل لـ آخر لحظة، وفريق ليفربول الذى يلعب فيه المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، مرعب و مبهر.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، مع الإعلامية ولاء هندي، أن " بصراحة بنهج وأنا بشاهد الفريق، من كثرة الضغط و اللعب بطريقة فوق الطبيعية".

ولفت إلى أنه يستغرب تشيع زميلته فى البرنامج ولاء هندي لـ السيتي، وعدم تشيع ليفربول الإنجليزي الذى يلعب فيه محمد صلاح".

واتهم تامر أمين ولاء، بالخيانة لـ تشجيع فريق فى الدوري الإنجليزي، دون تشيع ليفربول الذى يلعب فيه محمد صلاح قائلا :" دى خيانة لـ أبو صلاح".

وردت ولاء على تامر أمين، قائلة تشجيعى لـ السيتي حاجة وحبي لا صلاح حاجة تانية، وقالت :" يارب يجي يوم عليك وتشجع يا تامر فريق تانى وتتهم بالخيانة" ويرد :" انا اتهبلت ولا أيه ".