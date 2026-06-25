بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية.. هدوء حذر في البلدات اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه حتى الآن يسيطر هدوء حذر على مختلف المناطق في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة التي طالت عدة مناطق، من بينها استهداف سيارة في بلدة كفررمان، إضافة إلى استهداف بلدة النبطية الفوقا، فضلًا عن سلسلة من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

الوضع في الجنوب اللبناني

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه خلال الساعات الماضية، لم يُسجَّل أي خرق بارز من جانب الجيش الإسرائيلي، باستثناء محاولات التوسع البري، وعلى خلاف ما ورد في تقرير وكالة رويترز قبل قليل، تواصلتُ مع مصدر لبناني مسؤول ومعني بشكل مباشر بالوضع في الجنوب اللبناني، وقد نفى بشكل قاطع حدوث أي انسحاب إسرائيلي من المناطق الجنوبية، ولا سيما من المنطقة المعروفة بـ"الخط الأصفر".

وأوضح أنه بحسب المصدر، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في هذه المناطق منذ اليوم الأول للإعلان عن التفاهمات بين لبنان وإسرائيل في 17 أبريل الماضي، ولم ينسحب منها حتى الآن، بل إن هناك محاولات مستمرة لتوسيع نطاق هذا الوجود البري.

ولفت إلى أن "الخط الأصفر" يقع بالكامل إلى جنوب نهر الليطاني، في حين أن تحركات الجيش الإسرائيلي تمتد حاليًا إلى مناطق تقع شمال النهر أيضًا.