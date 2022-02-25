الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك.. وسقوط قتلى وجرحى

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك، اليوم الجمعة، عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف للجيش الأوكراني على مدينة جورلوفكا في دونباس.

وفي وقت سابق، أفادت وحدات الدفاع الشعبي في دونيتسك بأن القصف الأوكراني على أراضي الجمهورية أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 60 مبنى حتى مساء الخميس 24 فبراير.

وبالامس، أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بإجلاء جميع أعضاء البعثة الدولية من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، “بسبب اشتعال الحرب والوضع الأمني المتدهور في أوكرانيا، وبالتنسيق مع الرئيس الحالي، قررت إجلاء جميع أعضاء البعثة الدولية من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن”.