عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا: سنفرض عقوبات قاسية على روسيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات قاسية وسريعة على روسيا لاعتدائها غير المبرر على أوكرانيا.

وقال بلينكن، إن “هجوم روسيا "المتعمد وغير المبرر" على أوكرانيا يتجاهل بشكل صارخ أرواح الأبرياء وسيادة أوكرانيا”.

وأضاف: “قلوبنا مع أوكرانيا ونحن متحدون معها”.

ومنذ قليل، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينج، إن الولايات المتحدة ستجعل روسيا فاشلة على الصعيد الاستراتيجي وستعزلها عن العالم".

وأضاف سينج خلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض اليوم: "روسيا لن تتمكن من الاقتراض كما في السابق ما سيؤثر على الطاقة الشرائية ومستوى معيشة شعبها ويزيد من التضخم".

تايوان تعلن عزمها فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

رئيس أوكرانيا: سألت قادة أوروبا عن عضوية بلادي في الناتو ولم يجبني أحد

وتابع: "سنمنع روسيا من الحصول على التكنولوجيا المستخدمة في القطاع البحري والجوي، وكل الخيارات على الطاولة ومستعدون لزيادة جرعة العقوبات ضد روسيا".

واستطرد المسؤول الأمريكي: "العقوبات الأمريكية على روسيا لن تعرقل تدفقات الطاقة العالمية، كما ستقيد قدرة روسيا على تنويع اقتصادها وتطوير تكنولوجيتها".

وقال: "الرئيس الروسي ينتهك الأمن والاستقرار في العالم بسبب هجومه على أوكرانيا".

روسيا أوكرانيا وزير الخارجية الامريكي الولايات المتحدة أمريكا بلينكن اخبار اوكرانيا وروسيا حرب روسيا علي اوكرانيا غزو اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

وزير دفاع أوكرانيا: الجيش الروسي يستعد لمرحلة جديدة من الهجوم

موضوعات متعلقة

رئيس أوكرانيا: سألت قادة أوروبا عن عضوية بلادي في الناتو ولم يجبني أحد

فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد».. «إيرينا تسوكرمان» تكشف تفاصيل الأوضاع في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي

أوكرانيا: الخيار الأخلاقي الوحيد أمام العالم هو دعم كييف بكل الوسائل

اشتعال الحرب.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تجلي أعضاء بعثتها من أوكرانيا

أمريكا تستعد لقطع الإنترنت والكهرباء في جميع أنحاء روسيا

سنرد بقوة وحزم على العقوبات.. روسيا: الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك لا رجوع فيه

انفجارات عنيفة تهز دونيتسك شرق أوكرانيا

بعد الاعتراف باستقلال دونباس.. بوتين: إعادة بناء الإمبراطورية الروسية أمر غير مطروح

ترشيحاتنا

من الرقمية إلى الميتافيرس.. كواليس إقامة المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية

أوكرانيا: ارتكبنا خطأ عندما تخلينا عن الأسلحة النووية

ماكرون: بوتين يريد إعادتنا إلى عصر الإمبراطوريات والمواجهات

المصري البورسعيدي: متمسكون ببقاء معين الشعباني.. ولا مجال لرحيله لأي ناد

السفير المصري في المغرب: العلاقة بين الزمالك والوداد قوية

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيحاسب الكرملين وبوتين سيفشل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ