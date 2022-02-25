وزير خارجية أمريكا: سنفرض عقوبات قاسية على روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات قاسية وسريعة على روسيا لاعتدائها غير المبرر على أوكرانيا.

وقال بلينكن، إن “هجوم روسيا "المتعمد وغير المبرر" على أوكرانيا يتجاهل بشكل صارخ أرواح الأبرياء وسيادة أوكرانيا”.

وأضاف: “قلوبنا مع أوكرانيا ونحن متحدون معها”.

ومنذ قليل، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينج، إن الولايات المتحدة ستجعل روسيا فاشلة على الصعيد الاستراتيجي وستعزلها عن العالم".

وأضاف سينج خلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض اليوم: "روسيا لن تتمكن من الاقتراض كما في السابق ما سيؤثر على الطاقة الشرائية ومستوى معيشة شعبها ويزيد من التضخم".

وتابع: "سنمنع روسيا من الحصول على التكنولوجيا المستخدمة في القطاع البحري والجوي، وكل الخيارات على الطاولة ومستعدون لزيادة جرعة العقوبات ضد روسيا".

واستطرد المسؤول الأمريكي: "العقوبات الأمريكية على روسيا لن تعرقل تدفقات الطاقة العالمية، كما ستقيد قدرة روسيا على تنويع اقتصادها وتطوير تكنولوجيتها".

وقال: "الرئيس الروسي ينتهك الأمن والاستقرار في العالم بسبب هجومه على أوكرانيا".