المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيحاسب الكرملين وبوتين سيفشل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي مساء الخميس، سوف تضر روسيا بشدة، مشيرةً إلى أن القادة الأوروبيين عازمون على محاسبة الكرملين على غزو أوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين في تصريحات صحفية: "متفقون على فرض عقوبات تطال 70% من قطاع روسيا المصرفي، وحزمة العقوبات على روسيا تتضمن عقوبات تمنعها من الوصول لأسواق رأس المال"، مشيرةً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مصيره الفشل.

وتابعت: "عقوباتنا تستهدف النخبة الروسية لمنعها من إخفاء أموالها في الملاذات الآمنة، ونحاول تقييد وصول روسيا إلى التكنولوجيا المهمة التي تحتاجها لبناء مستقبل جيد".

وقالت: "تأشيرات رجال الأعمال والمسؤولين الروس ستتأثر ضمن حزمة العقوبات التي سترفع تكاليف الاقتراض والتضخم في روسيا، كما أن حظر الصادرات على روسيا سيؤثر على قطاع النفط من خلال جعل تجديد مصافي النفط أمرا مستحيلا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة من العقوبات، الخميس، على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين بعد غزو موسكو لأوكرانيا.