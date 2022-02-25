استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 25- 2 - 2022.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 6 جنيهات للكيلو

البصل بـ 2.75 جنيه للكيلو

البطاطس .4.25 جنيه للكيلو

الخيار 8 جنيهات

الباذنجان بـ7 جنيهات للكيلو

البسلة 5 جنيهات

الملوخية 11 جنيها

الكوسة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 7 جنيهات

اليوسفى 6 جنيهات

البرتقال 5 جنيهات

الموز 8جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.