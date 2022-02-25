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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الغرب خان أوكرانيا ..كييف تقترب من السقوط |الروس يحاصرونها والخسائر تفوق الحصر

القصف الروسي
القصف الروسي

استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، على دوي صافرات الإنذار بعد تجدد القصف الروسي عليها البلاد، ودعت السلطات في أوكرانيا مواطنيها للاختباء في الملاجئ، مع بدء القصف الروسي المبكر.

وقال رئيس بلدية كييف بأن العاصمة تعرضت لهجوم صباح اليوم، وأصاب صاروخ مطار في مدينة ريفين غرب البلاد، ودوت صفارات الإنذار في مدينة لفيف غرب أوكرانيا في نفس التوقيت.

من جانبه وصف مسؤول أوكراني، بأن اليوم الجمعة هو الأصعب في مسار القتال الذي اندلع فجر الخميس، مؤكدا أن المدافعين عن كييف مستعدون للدفاع عن المدينة بصواريخ مضادة للدبابات، بينما توقع نائب وزير الدفاع الأوكراني أن تدخل القوات الروسية مناطق بالقرب من العاصمة اليوم، بالتزامن مع استئناف روسيا ضرباتها ضد العاصمة كييف بصواريخ كروز.

في هذا التقرير نستعرض آخر تطورات الموقف على الأرض، في أوكرانيا.

حصاد اليوم الأول للغزو

كان آخر بيانات الجيش الروسي، عندما أعلن أنه حقق أهدافه كاملة في اليوم الأول للهجوم العسكري على أوكرانيا، وهو ما أقر به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقوع خسائر فادحة للجيش الأوكراني، وأيضا بعض الخسائر للجيش الروسي، لم تعترف بها موسكو حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية أنجزت كل المهام المحددة ليوم الخميس بنجاح، ووصلت إلى مدينة خيرسون، الواقعة جنوب أوكرانية، وتمتلك موقع استراتيجي لأنها ميناء هام على البحر الأسود.

ونجحت القوات الروسية في تدمير 83 هدافا أرضيا في أوكرانيا كالتالي:

  • 11 مهبط طائرات
  • 3 مقرات قيادة
  • قاعدة بحرية
  • 18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي إس 300 وبي يو كي إم 1
  • مروحية هجومية و4 طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 التركية الصنع
  • استهداف روسيا 25 مدينة.

شارك في الهجوم:

  • استخدام روسيا 100 صاروخ عند بدء الهجوم الساعة 4 ونص فجر الخميس
  • مشاركة 75 طائرة حربية روسية وتركزت ضرباتها على المخازن العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي
  • قوات برية من جهة دونباس وجزيرة القرم
  • قوات بحرية من جهة أوديسا

من جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية عن الخسائر التالية:

  • مقتل 40 جنديا خلال الهجوم وعشرات الجرحى
  • إسقاط 6 طائرات روسية "نفى الجيش الروسي وقوع أي خسائر بسبب الهجوم"
  • سقوط طائرة روسية طراز سوخوي 25 نتيجة خطأ الطيار الروسي بعدما هبط بها في مطاره.
  • مقتل 57 شخصا وإصابة 169 في اليوم الأول

شاهد.. صور للدمار في كييف جراء القصف الروسي

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الجيش الروسي يقترب من كييف

وشهدت سماء العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل، تحليق مكثف من الطيران الروسي، ونقلت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات الروسية قامت بقصف مدرج مطار كييف الدولى، كما أعلنت مصادر أمريكية، أن قوات الجيش الروسى أصبحت على بعد نحو 30 كيلو متر من العاصمة الأوكرانية كييف. 

من جانبه أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية نقلاً عن مصدر بالإدارة الأمريكية، أن الجيش الروسي أصبح على بعد 20 ميل فقط عن العاصمة الأوكرانية كييف، بينما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الجيش الروسي عاود قصف كييف مجددًا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس توقف عمليات القتال بشكل مؤقت ونجاح اليوم الأول من عملية غزو أوكرانيا.

إسقاط طائرة روسية

وأضافت الداخلية الأوكرانية في بيان أن الضربات الروسية ضد العاصمة كييف استمرت بصواريخ كروز أو باليستية، مشيرةً إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرة معادية فوق العاصمة كييف و اصطدمت بمبنى سكني، بينما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للقوات الروسية إلى كييف العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام روسية بسماع دوي انفجارين كبيرين في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من العمليات العسكرية التي شنتها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية.

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