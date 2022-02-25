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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 12 محاولة تهرب جمركي لأقراص مخدرة ومستحضرات تجميل بسفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 12 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية ل 12 راكبا قادم من السعودية والكويت والإمارات، بتفتيش أمتعتهم تبين وجود 2 بندقية ضغط هواء و2 تليسكوب 1980 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر و1668 عبوة من مستحضرات التجميل و4 جهاز مساحة بمشتملاته و650 كبسولة خرسانية و28 عبوة مبيد حشري و700 قطعه ملابس حريمي و350 كيلو من العبايات الحريمي السوداء المستعملة مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

قام بالضبط (أحمد حجازي وأحمد مرتضى وعبدالله مصطفي ومحمد جمال وهشام الزناتي ومحمد مصطفى وحاتم حسنين ومحمد صبري وأحمد الحسيني وعبدالرحمن حمدي) مأموري الحركة ومحمد حمدي ومصطفى الحسيني مشرفي الحركة، بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد ومحمد عبدالغني وأحمد محفوظ ومحمد عبد الحكيم مأموري التعريفة ومحمد عامر مدير التعريفة ومحمود شراقه وخالد محمد والحسن عيد بالأمن الجمركي والخطيب منصور وحسن زايد مفتشي المكافحة وعبدالله إبراهيم مدير مكافحة التهرب الجمركي وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 703 ألف و336 جنيها.

 

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر جمركى وحررها من الشؤون القانونية إبراهيم خيامي ومحمد عبدالرحيم وياسر عز العرب مدير إدارة الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

الغردقة المنطقة الجنوبية التهرب الجمركي رجال الجمارك البحر الأحمر

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