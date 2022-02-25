عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم الثاني للعمليات الروسية.. أسعار الذهب تعود للارتفاع

الذهب
الذهب

فى ثانى آيام الحرب الروسية الأوكرانية عاودت أسعار الذهب العالمية صباح اليوم الجمعة  الارتفاع لتسجل 1915 دولار بعد إغلاقها على انخفاض فى ختام تعاملات الخميس عند 1887 دولار، وارتفع الذهب محليا فى التعاملات الصباحية وفقا لموقع Egypt Gold price.

أسعار الذهب محليا دون مصنعية


سجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 950 جنيها مقابل 942 جنيها أمس.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة 831 جنيها مقابل 824 جنيها أمس الخميس .


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 712 جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 554 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 475 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6648جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 949.714 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا 1915دولار للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا صباح أمس الخميس عملياتها العسكرية، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

الذهب أسعار الذهب عالميا الجنيه الذهب جرام الذهب اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

ترشيحاتنا

وزير الإسكان يتفقد أمس مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

حصاد الزراعة.. افتتاح معرض الزهور غدا وتذكرة حديقة الحيوان بـ5 جنيهات

إقرار 4 تشريعات أبرزها الإيجار القديم.. ننشر حصاد النواب آخر 3 جلسات

اليوم الثاني للعمليات الروسية.. أسعار الذهب تعود للارتفاع

تعديلات قانون الإيجار لن تطبق بأثر رجعي.. أبرز 4 تصريحات لرئيس النواب

لاعب يسجل هدفا بيده ويطالب الحكم بإلغائه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ