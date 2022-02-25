اليوم الثاني للعمليات الروسية.. أسعار الذهب تعود للارتفاع

فى ثانى آيام الحرب الروسية الأوكرانية عاودت أسعار الذهب العالمية صباح اليوم الجمعة الارتفاع لتسجل 1915 دولار بعد إغلاقها على انخفاض فى ختام تعاملات الخميس عند 1887 دولار، وارتفع الذهب محليا فى التعاملات الصباحية وفقا لموقع Egypt Gold price.

أسعار الذهب محليا دون مصنعية



سجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 950 جنيها مقابل 942 جنيها أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة 831 جنيها مقابل 824 جنيها أمس الخميس .



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 712 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 554 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 475 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6648جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 949.714 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا 1915دولار للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا صباح أمس الخميس عملياتها العسكرية، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.