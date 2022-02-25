أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 فبراير 2022

هوت أسعار الذهب العالمية مساء أمس الخميس لتسجل 1887 دولارا بعد ارتفاعه في بداية التعاملات لمستوى 1949 دولارا، ليتجه الذهب محليا بعد ارتفاعه محليا صباح اليوم بنحو 30 جنيها للجرام إلى تحقيق خسائر في التعاملات المسائية قدرها 50 جنيها.

وفيما يلى ينشر “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 فبراير وهى كالتالي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 939 إلى 942 عيار 22 861 إلى 863 عيار 21 822 إلى 824 عيار 18 705 إلى 706 عيار 14 548 إلى 549 عيار 12 470 إلى 471 الاونصة 29,216 إلى 29,287 الجنيه الذهب 6,576 إلى 6,592 الكيلو 939,429 إلى 941,714

أ سعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.