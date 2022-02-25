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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 فبراير 2022

صدى البلد

هوت أسعار الذهب العالمية مساء أمس الخميس لتسجل 1887 دولارا بعد ارتفاعه في بداية التعاملات لمستوى 1949 دولارا، ليتجه الذهب محليا بعد ارتفاعه محليا صباح اليوم بنحو 30 جنيها للجرام إلى تحقيق خسائر في التعاملات المسائية قدرها 50 جنيها.

وفيما يلى ينشر “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 فبراير وهى كالتالي: 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية. 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24939 إلى 942
عيار 22861 إلى 863
عيار 21822 إلى 824
عيار 18705 إلى 706
عيار 14548 إلى 549
عيار 12470 إلى 471
الاونصة29,216 إلى 29,287
الجنيه الذهب6,576 إلى 6,592
الكيلو939,429 إلى 941,714

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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