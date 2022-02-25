عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الدبابات الروسية تدخل كييف.. لحظات عصيبة يعيشها سكان المدينة |خاص من أوكرانيا

الدبابات الروسية
الدبابات الروسية تدخل كييف

استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة - على دوي صافرات الإنذار بعد تجدد القصف الروسي عليها البلاد، ودعت السلطات في أوكرانيا مواطنيها للاختباء في الملاجئ، مع بدء القصف الروسي المبكر.

وقال رئيس بلدية كييف بأن العاصمة تعرضت لهجوم صباح اليوم، وأصاب صاروخ مطار في مدينة ريفين غرب البلاد، ودوت صفارات الإنذار في مدينة لفيف غرب أوكرانيا في نفس التوقيت.

استئناف قصف أوكرانيا

من جانبه وصف مسؤول أوكراني، بأن اليوم الجمعة هو الأصعب في مسار القتال الذي اندلع فجر الخميس، مؤكدا أن المدافعين عن كييف مستعدون للدفاع عن المدينة بصواريخ مضادة للدبابات، بينما توقع نائب وزير الدفاع الأوكراني أن تدخل القوات الروسية مناطق بالقرب من العاصمة اليوم، بالتزامن مع استئناف روسيا ضرباتها ضد العاصمة كييف بصواريخ كروز.

الغرب خان أوكرانيا ..كييف تقترب من السقوط |الروس يحاصرونها والخسائر تفوق الحصر

آثار الضربات العسكرية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

الدبابات الروسية تدخل كييف

وعن أوضاع أبناء الجالية المصرية، قال وليد عطية رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الوضع في كييف صعب، وتقريبا المدينة تسقط، وحاليا تدخل الدبابات الروسية المدينة، وتدهس السيارات المتواجدة في الشوارع، مشيرا إلى وجود حالة ذعر شديد، وأن الجيش الروسي يهدف إلى إنهاء الوضع من خلال دخول العاصمة، عن طريق نقل السلطة، أما عن الأوضاع في باقي المدن فهي هادئة إلى حد ما، عدا مدينة خيرسون شمال القرم لا يزال بها قصف.

نداء لأبناء الجالية المصرية

وعن أوضاع أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، فيوجد بعضهم في الملاجئ، وتم تنبيهم بأن من يتمكن من الوصول إلى بولندا بأي سيارة، عليه فعل ذلك، لأن حدود بولندا تستقبل الفارين من أوكرانيا ولا تشترط أن يكونوا معهم جواز سفر أوكرانيا، وسيتم إعطاء تأشيرة دخول بولندا لمدة أسبوعين لضمان وصولهم إلى مصر.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية مستمرة والوضع صعب على السفارة المصرية أن تجمع أتوبيسات لنقل الجالية، وبالتالي من يستطيع الوصول إلى بولندا بأي سيارة فليصل وسيتم استقباله هناك، وعلى من هم في كييف البقاء في المنازل بأوراقهم من جوازات لحين إشعار آخر والملاجئ، ومن هم في المناطق القريبة من عليهم الابتعاد عن المدينة مسافة 40 كم وهو ما فعلته.

كييف أوكرانيا الجالية الجالية المصرية الدبابات الروسية تدخل كييف الدبابات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

وزارة الدفاع الروسية: فرار واستسلام نحو 150 جنديا أوكرانيًا خلال العمليات العسكرية

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

موضوعات متعلقة

روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ كروز.. فيديو

القوات الروسية تستعد لحصار العاصمة الأوكرانية كييف

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن توغل أولي الوحدات الروسية في كييف

مفيش أتربة وأمطار.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس لمدة 72 ساعة

بث مباشر.. خطبة الجمعة والصلاة من الحرمين الشريفين

كوكسال بابا.. قصة إنسانية وراء أسطورة «ملك الضحك» على السوشيال ميديا

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

من 500 لـ 10000 جنيه.. احصل على رخصة 5 سنوات لمشروعك بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ