الدبابات الروسية تدخل كييف.. لحظات عصيبة يعيشها سكان المدينة |خاص من أوكرانيا

استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة - على دوي صافرات الإنذار بعد تجدد القصف الروسي عليها البلاد، ودعت السلطات في أوكرانيا مواطنيها للاختباء في الملاجئ، مع بدء القصف الروسي المبكر.

وقال رئيس بلدية كييف بأن العاصمة تعرضت لهجوم صباح اليوم، وأصاب صاروخ مطار في مدينة ريفين غرب البلاد، ودوت صفارات الإنذار في مدينة لفيف غرب أوكرانيا في نفس التوقيت.

استئناف قصف أوكرانيا

من جانبه وصف مسؤول أوكراني، بأن اليوم الجمعة هو الأصعب في مسار القتال الذي اندلع فجر الخميس، مؤكدا أن المدافعين عن كييف مستعدون للدفاع عن المدينة بصواريخ مضادة للدبابات، بينما توقع نائب وزير الدفاع الأوكراني أن تدخل القوات الروسية مناطق بالقرب من العاصمة اليوم، بالتزامن مع استئناف روسيا ضرباتها ضد العاصمة كييف بصواريخ كروز.

الدبابات الروسية تدخل كييف

وعن أوضاع أبناء الجالية المصرية، قال وليد عطية رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الوضع في كييف صعب، وتقريبا المدينة تسقط، وحاليا تدخل الدبابات الروسية المدينة، وتدهس السيارات المتواجدة في الشوارع، مشيرا إلى وجود حالة ذعر شديد، وأن الجيش الروسي يهدف إلى إنهاء الوضع من خلال دخول العاصمة، عن طريق نقل السلطة، أما عن الأوضاع في باقي المدن فهي هادئة إلى حد ما، عدا مدينة خيرسون شمال القرم لا يزال بها قصف.

نداء لأبناء الجالية المصرية

وعن أوضاع أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، فيوجد بعضهم في الملاجئ، وتم تنبيهم بأن من يتمكن من الوصول إلى بولندا بأي سيارة، عليه فعل ذلك، لأن حدود بولندا تستقبل الفارين من أوكرانيا ولا تشترط أن يكونوا معهم جواز سفر أوكرانيا، وسيتم إعطاء تأشيرة دخول بولندا لمدة أسبوعين لضمان وصولهم إلى مصر.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية مستمرة والوضع صعب على السفارة المصرية أن تجمع أتوبيسات لنقل الجالية، وبالتالي من يستطيع الوصول إلى بولندا بأي سيارة فليصل وسيتم استقباله هناك، وعلى من هم في كييف البقاء في المنازل بأوراقهم من جوازات لحين إشعار آخر والملاجئ، ومن هم في المناطق القريبة من عليهم الابتعاد عن المدينة مسافة 40 كم وهو ما فعلته.