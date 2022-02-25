الجيش الروسي: محطة تشيرنوبيل النووية تحت السيطرة ومستوى الإشعاع طبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن سيطرتها على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، في أوكرانيا، بالتعاون مع قوات أوكرانية، موضحة أن مستوى الإشعاع في المحطة طبيعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان: "قوات الإنزال الروسية سيطرت بالكامل أمس على المنطقة التي تقع بها محطة تشيرنوبيل النووية".

وأضاف المتحدث أنه تم التوصل إلى اتفاق مع القوات الأوكرانية على التأمين المشترك للمنشأة النووية، موضحا أن مستوى الإشعاع في المحطة طبيعي.

يأتي ذلك بعد تداول عدد من وسائل الأنباء، تقارير تفيد بأن وكالة الطاقة النووية الأوكرانية، أبلغت عن تسجيل تزايد في مستوى الإشعاع النووي من موقع المحطة، دون التأكيد رسميا على صحة تلك الأنباء.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.