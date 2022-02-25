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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ولادنا بخير|الدبابات الروسية تدخل كييف والجالية المصرية تطالب بتأمين خروجها من أوكرانيا

القوات الروسية في
القوات الروسية في كييف

أعلنت هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، أن قواتها تقاوم هجوم القوات الروسية على العاصمة كييف، والمستوطنين في "ديمر" و"ايفانكيف"، شمال غرب العاصمة، وقوات هجومية محمولة جوا من الجيش الأوكراني، هجوما للقوات القوات الروسية على حدود نهر تيتيريف، فيما تم تدمير جسر على النهر.

استئناف قصف كييف

واستيقظ سكان العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، على دوي صافرات الإنذار بعد تجدد القصف الروسي عليها البلاد، ودعت السلطات الأوكرانية مواطنيها للإختباء في الملاجئ، مع بدء القصف الروسي المبكر، وقال رئيس بلدية كييف بأن العاصمة تعرضت لهجوم صباح اليوم، وأصاب صاروخ مطار في مدينة ريفين غرب البلاد، ودوت صفارات الإنذار في مدينة لفيف غرب أوكرانيا في نفس التوقيت.

قصف كييف صباحا

من جانبه وصف مسئول أوكراني، بأن اليوم الجمعة هو الأصعب في مسار القتال الذي اندلع فجر الخميس، مؤكدا أن المدافعين عن كييف مستعدون للدفاع عن المدينة بصواريخ مضادة للدبابات، بينما توقع نائب وزير الدفاع الأوكراني أن تدخل القوات الروسية مناطق بالقرب من العاصمة اليوم، بالتزامن مع استئناف روسيا ضرباتها ضد العاصمة كييف بصواريخ كروز.

الجالية المصرية بخير

وفي هذا الصدد، أكد عاصم أبو الدهب نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أن الجالية المصرية عملت كل الإحصائيات المطلوبة لكل المصريين المتواجدين في مدن أوكرانيا المختلفة، وكان هناك اجتماع مع وزير الهجرة بخصوص هذا الأمر، مشيرا إلى أن أبناء الجالية المصرية سواء طلاب أو مقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة بخير، وليس بينهم أي إصابات أو وفيات.

وعن المطالب التي يحتاجها أبناء الجالية، أوضح أنهم كانوا قد سمعوا عن أن السفارة المصرية تسعى في عمل ممرات خروج آمنة للمصريين للعودة إلى مصر، سواء من خلال الطائرات أو التوجه إلى أوروبا، والتحرك من هناك إلى مصر، داعيا لأن يكون هناك استجابة سريعة من السلطات للتحرك.

عبور المصريين من رومانيا

ومنذ قليل أعلنت السفارة المصرية في كييف صباح اليوم الجمعة أنها تمكنت من التنسيق مع السفارة المصرية فى بوخارست ليتم فتح الحدود بين رومانيا وأوكرانيا لعبور المصريين المقيمين ممن يرغبون في الانتقال بعد عملية التوغل العسكري الروسي في البلاد.

كما أعلنت السفارة المصرية في كييف بأنه يمكن الآن تحرك المواطنين المصريين في المدن الغربية الأوكرانية كذلك للحدود مع رومانيا، فى ظل التكدس على الحدود البولندية. 

وأوضحت السفارة أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا تم فتح الحدود بين رومانيا وأوكرانيا ومرفق تعليمات الدخول.

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