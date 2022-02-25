خطيب الأزهر: العقل لا يتعامل مع النص الوارد بعد لفظ "سبحانه" في القرآن الكريم

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، من علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم عودنا في تنزيله أنه إذا قال سبحانه فقد ارتفع نظر العقل وتنحى، لأن ما يأتي من بعد سبحانه أمر يدعو إلى العجب لأنه يخرج عن دائرة العقل.



وأضاف إبراهيم الهدهد، خلال خطبة الجمعة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، أن الله تعالى أعلمنا من مفتتح سورة الإسراء في قوله تعالى {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى} أنه يحدثنا عن معجزة فعلى العقل أن يتنحى جانبا لأن العقل تعود في الحياة، أن ينظر إلى العادات وإلى الأسباب التي تنشئ العادات.

وتابع إبراهيم الهدهد: فقد اعتاد العقل في نظره ما رآه في وجود الله من حوله، من الربط من الأسباب ومسبباتها وأن كل نتيجة لها سبب، فلا يستطيع العقل أن يدخل هذا المدخل، ولذا قال العلماء عن المعجزة، أن المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة.

كما تعامل العلماء مع الكرامة، كما تعاملوا مع المعجزة، فجعلوا الكرامة أمرا خارقا للعادة، ومن هنا إذا تدخل العقل في مثل هذه المواضع ارتكب مراكب الشطط وغلا ورفض.

خطبة الجمعة على التليفزيون المصري

نقل التليفزيون المصري، والإذاعة المصرية، شعائر صلاة وخطبة الجمعة اليوم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ويتلو القارئ الشيخ محمدي بحيري عبدالفتاح آيات من الذكر والحكيم.



الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة





واجتمع أئمة ومنابر وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، حول موضوع الخطبة الموحدة التي عنونتها الوزارة اليوم بالتزامن مع ذكرى الإسراء المعراج، تحت عنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

خطب شهر شعبان

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي موضوعات خطب الجمعة طوال شهر مارس 2022م والجمعة الأولى من أبريل وحددت موضوعات الخطب كالتالي :

1. الجمعة الأولى - 4/ 3/ 2022م - (الجمعة الأولى من شهر شعبان 1443هـ) - الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية.

2. الجمعة الثانية - 11/ 3/ 2022م - (الجمعة الثانية من شهر شعبان 1443هـ) - منزلة الشهداء عند ربهم.

3. الجمعة الثالثة - 18/ 3/ 2022م - (الجمعة الثالثة من شهر شعبان 1443هـ) - تحويل القبلة وعلاقته بمفهوم ومقاصد الإسلام.

4. الجمعة الرابعة - 25/ 3/ 2022م - (الجمعة الرابعة من شهر شعبان 1443هـ) - حقوق الوالدين والمسنين.

5. الجمعة 1 أبريل 2022م - (الجمعة الخامسة من شهر شعبان 1443هـ) - كيف نستقبل الشهر الكريم؟ .