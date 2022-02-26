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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات فورد ايكو سبورت موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

أسعار فئات فورد ايكو
أسعار فئات فورد ايكو سبورت موديل 2022 بالسوق المصري

تنتمي السيارة فورد إيكو سبورت موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية من عائلة الكروس أوفر، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين، الاولى TREND PLUS، والثانية SPORT PLUS كاملة التجهيزات.

أسعار فئات فورد ايكو سبورت موديل 2022 بالسوق المصري .. صور 

مواصفات السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 

تأتي السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 مع جنوط رياضية قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع مصابيح ذات ملامح حادة، واضاءة نهارية LED، بالاضافة إلى مرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

أسعار فئات فورد ايكو سبورت موديل 2022 بالسوق المصري .. صور 

وتتوسط مقدمة السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 شبكة من الكروم متعددة الفتحات الهوائية، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4273 مم، وبعرض يبلغ 2075، بينما حصلت السيارة على نسبة ارتفاع بلغت 1653، مع مساحة تخزين للحقيبة الخلفية تتسع إلى 310 لتر.

أسعار فئات فورد ايكو سبورت موديل 2022 بالسوق المصري .. صور 

وتنطلق السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، وبمتوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل بـ 100 كم.

أسعار فئات فورد ايكو سبورت موديل 2022 بالسوق المصري .. صور 

وتستمد فورد ايكو سبورت موديل 2022 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 123 حصانا، و 170 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أسعار السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك TREND PLUS فورد ايكو سبورت موديل 2022 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 332,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك SPORT PLUS فورد ايكو سبورت موديل 2022 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 377,000 جنيه.

فورد ايكو سبورت موديل 2022 فورد ايكو سبورت موديل 2022 السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022

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