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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 17 عسكريا ومدنيا في قصف أوكراني لأراضي جمهورية دونيتسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية شرق أوكرانيا، إن 17 شخصا من المدنيين والعسكريين قتلوا جراء استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال أسبوع.

 

وجاء في بيان رسمي: "قتل 9 عسكريين و 8 من المدنيين في جمهورية دونيتسك بسبب القصف والانتهاكات المستمرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق السكنية في الجمهورية في الفترة الواقعة من 18 إلى 25 فبراير".

 

وفي وقت سابق أفادت قوات دونيتسك بأن القصف الأوكراني على أراضي الجمهورية أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 60 مبنى حتى مساء الخميس 24 فبراير.

 

وأشار ممثل دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار إلى أن القصف الأوكراني مستمر وهو يستهدف المباني السكنية ومواقع البنية التحتية.

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