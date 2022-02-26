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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحوث الإسكان ينظم مؤتمراً عن مدن المستقبل فى الجمهورية الجديدة

رئيس المركز القومى
رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان

ينظم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور  خالد الذهبى رئيس مجلس الإدارة المؤتمر الدولى الأول بعنوان "مدن المستقبل فى الجمهورية الجديدة _ رقمية ومستدامة تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمشاركة مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم كمؤسسة من مؤسسات المجتمع الوطنى وذلك اليوم السبت الموافق 26 إلى 27 فبراير 2022 بمقر المركز وسوف يقام معرض لتكنولوجيا البناء على هامش المؤتمر .
 

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يهدف المؤتمر الذى ينظمه المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء إلى تطوير سياسات التنمية العمرانية الحضرية وذلك تطبيقا لمبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ خمسة أعوام للتحول الرقمى وبالفعل عملت جميع الجهات الحكومية للوصول لهذا التحول الرقمى وصولا لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل استهلاك الاوراق وتوفير الوقت .

وجاء مؤتمر  المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء تنفيذا للفكره وهى تجميع  كافه الأطراف ذوى الصله وطرق حوار مجتمعي لمعرفة سبب تأخر الحكومة المتصله.

أوضحت الدكتور صفاء ابو بكر "باحث فى العماره البيئية والتصميم المستدام " بالمركز أن مدن المستقبل يمكن أن تكون رقميه ومستدامة عن طريق استخدام التكنولوجيا كوسيلة للوصول إلى الاستدامة أو رفع جودة حياة الإنسان عن طريق توفير بيئة نظيفه وتسهيل حركة المواصلات وذلك سوف يكون تقليل للروتين واستهلاك الاوراق واستهلاك البنزين وتوفير الوقت بين الجهات الحكوميه .
ويناقش المؤتمر التركيز على الطاقه البشريه من الإنسان والمجتمع والقائمين بالخدمه أكثر من التركيز على المبانى والبنية التحتية لأن الإنسان هو المحور الأساسى لجميع التكنولوجيا المستخدمة.
وسوف يتضمن المؤتمر خمسة جلسات وهى :-
الجلسة الاولى


" آليات تفعيل التحول الرقمى "
 

الجلسة الثانية

" الرؤيه لمستقبل الحضارة المصرية "
 

الجلسه الثالثة 

" اجنده عمرانية للحكومة المفتوحة 
 

الجلسه الرابعة 

" دور تقنية الذكاء الاصطناعي فى المدن المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة 
 

الجلسة الخامسة 
 

" دور رأس المال والتحول الرقمى ، وذلك لتفعيل التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمى لرفع جودة الحياه وخدمة الانسان والمجتمع ورؤية اولادنا فى المستقبل لنا .

التنمية المستدامة وزير الإسكان المجتمعات العمرانية التحول الرقمي عاصم الجزار البنية التحتية المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء

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