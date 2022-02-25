جامعة حلوان في أسبوع.. إطلاق برنامج تدريبي للتعليم المدني.. وتنظيم ملتقى التراث بـ "فنون تطبيقية"

جامعة حلوان في أسبوع :

فنون تطبيقية تنظم ملتقي التراث الخامس

تنظيم معرض الخير العشرين

إطلاق برنامج تدريبي للتعليم المدني



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع العديد من الأخبار والأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة حلوان ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.



نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ملتقى التراث الخامس للحرف اليدوية.. جذورنا تقاليدنا، المقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن الملتقى تضمن عروض حية للحرفيين لمجموعة من الحرف الشعبية( الصدف - الحصير - التلي - الخرط العربي– الحلي – الأرابيسك – الخيامية – الكليم – السجاد – الفخار – الزجاج المعشق – النقش علي النحاس وفوانيس اركت بالنحاس) ، بجانب ندوة صون التراث الثقافي الغير مادي ( اتفاقية ٢٠٠٣) ، ندوة فنون الارابيسك تراث وابداع، بالإضافة إلى عروض موسيقية شملت فرقة التنورة وفرقة الآلات الشعبية وفرقة الغناء الفلاحي.

وأضافت أن أجنحة العرض تشمل الحرف اليدوية للجهات الراعية وجمعيات التراث من المحافظات المختلفة ( محافظة القاهرة، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، حلايب، سيناء).

وتضمنت ورش العمل الخراطة على الخشب، الحلي والنحاس، الخيامية، الرسم على البردي، وكذلك أجنحة عرض لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والخريجين والطلاب.

كما اطلقت جامعة حلوان معرض الخير العشرون الذي نظمته إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان لطلاب وطالبات الجامعة، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وجاء اقامة المعرض.

هذا وقد شهد المعرض إقبالا من الطلاب، وأشادوا بالجهد المبذول ليكون المعرض بهذه الصورة الرائعة والمنظمة، وقد أقيم المعرض تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي، والأستاذ أشرف شهدة كبير أخصائيين بإدارة التكافل الاجتماعي.

كما نظمت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢ وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وبمشاركة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة عن البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية البصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبيئياً، ويتم اختيار ٥ طلاب من كل كلية ( من بينهم ذوي الهمم) ويتم تسجيل بيناتهم عبر الاستمارة الالكترونية على موقع بوابة مصر للشباب والرياضة، مدة الدورة ٣ أيام بقاعة ٦ بمبنى ( و) بالإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار ٥ دورات أسبوعية من الأحد إلى الثلاثاء.