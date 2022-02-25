عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة حلوان في أسبوع.. إطلاق برنامج تدريبي للتعليم المدني.. وتنظيم ملتقى التراث بـ "فنون تطبيقية"

صدى البلد

جامعة حلوان في أسبوع :

فنون تطبيقية تنظم ملتقي التراث الخامس

تنظيم معرض الخير العشرين

إطلاق برنامج تدريبي للتعليم المدني

 

 


شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع العديد من الأخبار والأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة حلوان ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.


نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ملتقى التراث الخامس للحرف اليدوية.. جذورنا تقاليدنا، المقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

txt

8 مارس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تنظيم المؤتمرات العلمية

txt

جامعة حلوان.. جهود متواصلة فى مشروع محو الأمية.. والقضاء على الأمية ضمانة حقيقية للتنمية المستدامة والسلام الاجتماعي

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن الملتقى تضمن عروض حية للحرفيين لمجموعة من الحرف الشعبية( الصدف -  الحصير - التلي - الخرط العربي– الحلي – الأرابيسك – الخيامية – الكليم – السجاد – الفخار – الزجاج المعشق – النقش علي النحاس وفوانيس اركت بالنحاس) ، بجانب ندوة  صون التراث الثقافي الغير مادي ( اتفاقية ٢٠٠٣) ، ندوة فنون الارابيسك تراث وابداع، بالإضافة إلى عروض موسيقية شملت فرقة التنورة وفرقة الآلات الشعبية وفرقة الغناء الفلاحي.

وأضافت أن أجنحة العرض تشمل الحرف اليدوية للجهات الراعية وجمعيات التراث من المحافظات المختلفة ( محافظة القاهرة، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، حلايب، سيناء).

وتضمنت ورش العمل الخراطة على الخشب، الحلي والنحاس، الخيامية، الرسم على البردي، وكذلك أجنحة عرض لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والخريجين والطلاب.

 

كما اطلقت جامعة حلوان معرض الخير العشرون الذي نظمته إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان لطلاب وطالبات الجامعة، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وجاء اقامة المعرض.

هذا وقد شهد المعرض إقبالا من الطلاب، وأشادوا بالجهد المبذول ليكون المعرض بهذه الصورة الرائعة والمنظمة، وقد أقيم المعرض تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  الأستاذة هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي، والأستاذ أشرف شهدة كبير أخصائيين بإدارة التكافل الاجتماعي.

 

كما نظمت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢ وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وبمشاركة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة عن البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية البصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبيئياً،  ويتم اختيار ٥ طلاب من كل كلية ( من بينهم ذوي الهمم) ويتم تسجيل بيناتهم عبر الاستمارة الالكترونية على موقع بوابة مصر للشباب والرياضة، مدة الدورة ٣ أيام بقاعة ٦ بمبنى ( و) بالإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار ٥ دورات أسبوعية من الأحد إلى الثلاثاء.

جامعة القاهرة محافظة القاهرة الوادى الجديد اخبار جامعة حلوان جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بإنهاء محاور ومشروعات قبل شهر رمضان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

موضوعات متعلقة

آخر موعد 15 مارس.. احصل على فرصة للدراسة في ألمانيا |تفاصيل

تجديد ندب عادل عبد الغفار مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا لوزارة التربية والتعليم

دوري الشهيد الرفاعي.. إعلان نتائج بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة طنطا

الإثنين.. أخر فرصة للتقديم ببرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون

إعلان نتائج بطولة كرة السرعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع بلغاريا

"التعليم العالي": جاري دراسة موقف الطلاب المصريين في أوكرانيا

ترشيحاتنا

صحفية فرنسية: القنوات الأوروبية ترفض إذاعة قصف قوات كييف للمدنيين في دونباس شرق أوكرانيا

أخبار التكنولوجيا| تسريبات مصورة تكشف مواصفات مميزة لهاتف Oppo Reno7.. وكيفية تحميل تطبيق VidMate على هاتفك

الأوقاف: "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية" موضوع خطبة الجمعة القادمة

استعدادا للمقاصة.. الإسماعيلي يخوض التدريبات على فترتين

انتخابات المهندسين 2022.. إقبال ملحوظ وإنهاء خصومة "ضاحي وعثمان"

حكم من نذر 10% من راتبه لكن تعذر.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين التخلي والبقاء والزمالك والرجاء.. هل يرحل معين الشعباني عن المصري البورسعيدي؟

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

فيديو

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ