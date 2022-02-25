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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. الناتو يرسل قوات إضافية إلى شرق أوروبا

الناتو يرسل قوات
الناتو يرسل قوات إضافية إلى شرق أوروبا

أعلن زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجمعة، إنهم بدأوا في إرسال مزيد من القوات إلى شرق أوروبا، وذلك بعدما غزت روسيا أوكرانيا، قائلين إن موسكو كذبت بشأن نواياها.
             
وقال قادة الناتو في بيان مشترك عقب قمة افتراضية ترأسها الأمين العام ينس ستولتنبرج "يجب ألا يخدع وابل الأكاذيب الذي تطلقه  الحكومة الروسية أحداً".

وأضاف البيان "نقوم الآن بإرسال قوات دفاعية إضافية كبيرة إلى الجزء الشرقي من الحلف".

وأشار أمين عام حلف الناتو إلى أن الحلف سيفّعل الفصل الخامس من ميثاقه إذا حدث أي هجوم على أي دولة عضو في حلف الناتو.

وأوضح أن الحلف "يرسل رسالة واضحة لروسيا وهو أننا نقدم أشكالاً مختلفة من المساعدات لأوكرانيا بما فيها المساعدات الدفاعية".

واعتبر ستولتنبرج أن هدف روسيا في أوكرانيا هو تغيير النظام في كييف وإزالة الحكومة الأوكرانية، مؤكدا أن الناتو على اتصال مع الحكومة الأوكرانية والوضع لا يزال متقلباً.

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وأضاف أن ما رصده الناتو في أوكرانيا هو أن القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة وأنها قادرة على إلحاق الضرر بقوات "الغزاة الروس".

وشدد على أن روسيا قوضت أمن أوروبا، مطالباً موسكو بوقف "حربها العبثية"، مضيفاً أن بيلاروسيا هي من يسرت الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال أمين الناتو إنه من الصعب التكهن في وضع متقلب بما سيحدث في المستقبل، لكن الناتو يواصل دعمه لأوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بتوين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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