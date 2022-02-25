نهى إلهامي تحتفل بافتتاح أوطان صغيرة بمتحف محمود مختار.. صور

في رحاب متحف محمود مختار وتحت رعاية د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، احتفت الفنانة التشكيلية نهى إلهامي، أمس الخميس، بافتتاح معرضها الشخصي "أوطان صغيرة" الذي احتضنته قاعة نهضة مصر وبحضور لفيف من الفنانين.





تدور الأعمال التي تُقدمها نهى إلهامي حول ما يمكن وصفه بحالة الإعجاب والدهشة من عالم الطيور وهو ما دفعها إلى طرح مزيد من التساؤلات الجدلية الناتجة عن مشاعر متناقضة ومتضاربة حول أوجه التشابه بين حياة الإنسان وحياة الطيور .. ومنطلقة من هذه التساؤلات شرعت في أعمالها التي غلب عليها طابع الرهافة والحس الشاعري وكان بطلها الطيور الصغيرة رقيقة المظهر في رمزية إلى انحيازها وحبها لهذا الكائن وعالمه المليئ بالأسرار وأيضاً المعاناة لكنه في النهاية هو عالم متكامل يتشابه في كثير من دوافعه وواقعيته مع عالم البشر.

محاكاة رشيقة تطرحها علينا الفنانة نهى إلهامي في مجموعتها الجديدة "أوطان صغيرة" تلقي فيها الضوء على معاناة الإنسان من توتره الوجودي المزمن، وكم أثر على مجمل خياراته الحياتية.



يستمر المعرض حتى 6 مارس بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.