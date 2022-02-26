أخبار التوك شو| جولة تفقدية لـ الرئيس السيسي.. الناتو يحذر روسيا.. 4 رجال يستفزون مفيدة شيحة على الهواء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا المهمة، والأخبار العاجلة، التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:



السيسي للقائمين على محور حسب الله الكفراوي: على رمضان يكون خلصان.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، بسرعة انتهاء الأعمال الإنشائية لبعض الطرق والمحاور ومشروعات تطوير القاهرة قبيل حلول شهر رمضان المعظم.

صوت الصواريخ يدوّي| طالب مصري بأوكرانيا: نرجو إرسال طائرة بأسرع وقت ..فيديو

كشف الطالب علاء الخرصاوى، طالب مصري يدرس بأوكرانيا المستجدات هناك بشأنه وزملائه.

خطأ استراتيجي.. الناتو يحذر: روسيا ستدفع ثمن العدوان على أوكرانيا | فيديو

طالب الأمين العام لحلف الناتو، روسيا، بوقف الحرب العبثية على أوكرانيا فورا.

مصر لا تترك أبناءها..الخارجية : توجيه المصريين بغرب أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا

قال السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، الدولة لا تدخر جهدا فى حماية الجالية المصرية بأوكرانيا، معقبا:" مصر لا تترك أبناءها والأزمات السابقة تشهد بذلك".



إحنا عملنا كدا ليه.. الرئيس السيسي يوضح سبب إنشاء مشروعات المحاور |فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.



سمية الخشاب: ما يحدث في أوكرانيا كارثة.. وأرفض الكوميكسات المتداولة عن نسائها

انتقدت الفنانة سمية الخشاب، السخرية من السيدات الأوكرانيات من قبل بعد الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يحدث في أوكرانيا كارثة، ولا يصح العبث والسخرية فيه.



استباحة جسدية .. 4 رجال يستفزون مفيدة شيحة على الهواء | شاهد

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الجمعة، فقرة عن التحرش، حملت عنوان "هل القوانين الرادعة وحدها تكفي لمواجهة جرائم التحرش والضرب والإبتزاز ؟".

سفارة مصر بأوكرانيا للمواطنين: توجهوا إلى رومانيا ومنها إلى القاهرة |فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن سفارة مصر بكييف قالت: "يمكن للمواطنين المصريين المتواجدين في أوديسا التوجه إلى رومانيا ومنها الى مصر".

يبقى متزعلش.. عصام كاريكا : أنصح حمو بيكا بالتدريب على الغناء |فيديو

قال المطرب والملحن، عصام كاريكا، إن قرار وقف نقابة الموسيقيين لحمو بيكا، جاء بعد دخوله إمتحانات النقابة، ولكنه لم يتجاوزها، خاصة أن حمو بيكا قد صرح من قبل أنه ليس مطرب “يبقى متزعلش”.