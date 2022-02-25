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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخارجية : توجيه المصريين بغرب أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا بفيزا 15 يومًا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

قال السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، الدولة لا تدخر جهدا فى حماية الجالية المصرية بأوكرانيا، معقبا:" مصر لا تترك أبناءها والأزمات السابقة تشهد بذلك".


وأضاف عبد الصادق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن عدد المصريين بأوكرانيا 6 ألف تقريبا منهم 65% طلاب يدرسون بالجامعات.

وزارة الخارجية المصرية

وتابع صلاح عبد الصادق، تم تشكيل غرفة عمليات داخل وزارة الخارجية المصرية، للتنسيق مع سفارات مصر فى أوكرانيا، ورومانيا وهولندا، لتحديد المسارات الآمنة للجالية المصرية، لافتا إلى أن جميع المصريين يتواصلون مع السفارة لكييف.

وأضاف صلاح، أنه تم توجيه المتواجدين فى الناحية الغربية لأوكرانيا الذهاب إلى رومانيا وبولندا وتم تأمين دخولهم بفيزا صالحة لمدة 15 يوما، وبالنسبة للمتواجدين فى أماكن آمنة فى الناحية الشرقية يظلوا في أماكنهم لحين توجيههم بأماكن الخروج الآمنة.

ولفت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى أنه تم التواصل مع أهالى الطلاب هنا فى مصر لجمع البيانات اللازمة عنهم،تفاديا لعدم مقدرة البعض فى أوكرانيا التواصل مع السفارة هناك.

وأكد صلاح عبد الصادق، بعض الطلاب اجتمعوا سويا فى مناطق آمنة،.

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