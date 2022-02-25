يبقى متزعلش.. عصام كاريكا : أنصح حمو بيكا بالتدريب على الغناء |فيديو

قال المطرب والملحن، عصام كاريكا، إن قرار وقف نقابة الموسيقيين لحمو بيكا، جاء بعد دخوله إمتحانات النقابة، ولكنه لم يتجاوزها، خاصة أن حمو بيكا قد صرح من قبل أنه ليس مطرب “يبقى متزعلش”.

وأضاف عصام كاريكا، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن نقيب الموسيقيين طالب بتقنين أوضاع المطربين غير الحاصلين على عضوية نقابة الموسيقيين، والدخول لإختبارات النقابة، للتنقية منهم.

وتابع عصام كاريكا، أنا غير معترف بأغاني المهرجانات، خاصة أنه أنا “متربي على أصوات الطرب الأصيل، وهم من اعتدت على سماعهم”.

وأشار عصام كاريكا إلى أنه أنصح حمو بيكا أن يحصل على دورات تدريبية، للموسيقى والغناء.