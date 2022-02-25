الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات تفرض قيودًا جزئية على الوصول إلى "فيسبوك"

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روس كومنادزور)، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة الروسية، بالتوافق مع وزارة الخارجية الروسية، اعتبرت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متورطًا في انتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس، بسبب تقييد الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية، مع وضع قيود جزئية أمام الوصول إلى الموقع.

وجاء في بيان الهيئة، حسبما أفادت وكالة /سبوتنيك/ الروسية: "في 25 فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالتوافق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعية (فيسبوك) متورطة في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".

وأضاف البيان أنه اعتبارًا من اليوم 25 فبراير ستتخذ الهيئة، وفقًا للقانون، إجراءات لوضع قيود جزئية أمام الوصول إلى الموقع.

