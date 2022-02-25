بالأسود.. سلاف فواخرجي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت "سلاف" فستان شيفون اسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً بشكل انسيابي، لتبرز جمالها، واعتمدت مكياجاً ناعما يتماشي مع بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.