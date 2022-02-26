نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة .. صور

تمتلك شركة نيسان اليابانية تاريخ عريق في مجال صناعة السيارات، مع اسطول ضخم من الطرازات المتنوعة، ومنها النسخة الشهيرة "ليف"، والتي تم اطلاق الجيل الحالي منها في العام 2017، لتشمل بعض التحديثات التقنية في العام 2020، لتتبعها النسخة 2022 التي جاءت بعدة ترقيات خارجية مع الاحتفاظ بالتجهيزات الداخلية القياسية.

نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة

يأتي الطراز الاساسي من نيسان ليف بمحرك كهربائي فردي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 148 حصانًا (110 كيلو واط / 150 حصانًا)، بينما تضم النسخة Leaf e + الاعلى تجهيزًا محرك اخر بقوة 215 حصانًا (160 كيلو واط / 218 حصانًا)، مع ترقيات اخرى تشمل خيارين لبطارية ليثيوم أيون بسعة 40 كيلو وات في الساعة للنسخة الاولى، وبطارية أكبر 62 كيلووات/الساعة توفر (239 ميلاً) أي مايعادل 385 كم من نطاق WLTP للفئة الاخرى.

نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة

ومن الترقيات الأكثر وضوحًا حصول السيارة نيسان ليف على جنوط رياضية مميزة، تعتمد على تصميم هندسي اقرب إلى الدروع الحربية، والتي تجمع بين اللون الأسود الامع مع لمسات فضية اللون، بقياس يتراوح بين 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى واجهة أمامية قياسية مع مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي.

نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة

واحتفظت السيارة نيسان ليف بالعديد من اللمسات الخاصة بمقصورة القيادة، ومنها شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي تعمل باللمس مع قياس 9 بوصة، والتي تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى نظام المعلومات الترفيهي نيسان كونيكت، إلى جانب انظمة دعم قائد المركبة القياسية.