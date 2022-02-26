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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة .. صور

نيسان ليف موديل 2022
نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة

تمتلك شركة نيسان اليابانية تاريخ عريق في مجال صناعة السيارات، مع اسطول ضخم من الطرازات المتنوعة، ومنها النسخة الشهيرة "ليف"، والتي تم اطلاق الجيل الحالي منها في العام 2017، لتشمل بعض التحديثات التقنية في العام 2020، لتتبعها النسخة 2022 التي جاءت بعدة ترقيات خارجية مع الاحتفاظ بالتجهيزات الداخلية القياسية.

نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة 

يأتي الطراز الاساسي من نيسان ليف بمحرك كهربائي فردي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 148 حصانًا (110 كيلو واط / 150 حصانًا)، بينما تضم النسخة Leaf e + الاعلى تجهيزًا محرك اخر بقوة 215 حصانًا (160 كيلو واط / 218 حصانًا)، مع ترقيات اخرى تشمل خيارين لبطارية ليثيوم أيون بسعة 40 كيلو وات في الساعة للنسخة الاولى، وبطارية أكبر 62 كيلووات/الساعة توفر (239 ميلاً) أي مايعادل 385 كم من نطاق WLTP للفئة الاخرى.

نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة 

ومن الترقيات الأكثر وضوحًا حصول السيارة نيسان ليف على جنوط رياضية مميزة، تعتمد على تصميم هندسي اقرب إلى الدروع الحربية، والتي تجمع بين اللون الأسود الامع مع لمسات فضية اللون، بقياس يتراوح بين 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى واجهة أمامية قياسية مع مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي.

نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة 

واحتفظت السيارة نيسان ليف بالعديد من اللمسات الخاصة بمقصورة القيادة، ومنها شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي تعمل باللمس مع قياس 9 بوصة، والتي تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى نظام المعلومات الترفيهي  نيسان كونيكت، إلى جانب انظمة دعم قائد المركبة القياسية.

نيسان ليف موديل 2022 تظهر بترقيات جديدة 
نيسان اليابانية ليف نيسان ليف شركة نيسان

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