تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة القديرة سلوى خطاب بعيد ميلادها ، حيث انها تعد واحدة من أبرز الفنانات على الساحة فى الفترة الراهنة .

سلوى خطاب ولدت في مدينة القاهرة في عام 1959، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1978.

سلوي خطاب

بدأت سلوى خطاب مسيرتها الفنية بعد ترشيح المخرج هنري بركات لها للمشاركة في فيلم عشاق تحت العشرين، الا انها حققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في مسلسل هند والدكتور نعمان، لنتقل بعدها الى مرحلة جديدة ، حيث بدأت فى المشاركة بشكل أكبر فى اعمال سينمائية وتليفزيونية .

أهم أعمال سلوى خطاب :

ومن أبرز اعمال الفنانة سلوى خطاب السينمائية: شوادر، دسوقي أفندي في المصيف، عفاريت الأسفلت، الساحر.

إما فى التليفزيون فى فقد قدمت سلوى خطاب عدد من المسلسلات الهامة أبرزها رأفت الهجان، الضوء الشارد، حديث الصباح والمساء، نيران صديقة.

سلوي خطاب

طليق سلوى خطاب :

تزوجت الفنانة سلوى خطاب مرة واحد من المخرج الراحل أسامة فوزي بعد قصة حب طويلة وإنفصلت عنه ، وتعاونا فنياً فى فيلم “ عفاريت الاسفلت ” ، والذى حصدت من خلاله العديد من الجوائز والاشادات النقدية .

وكشفت سلوى خطاب فى أحدى حوارتها انها كانت مؤمنة بطليقها الراحل أسامة فوزي فنياً للغاية ، وقد ربطتهم علاقة صداقة رغم الإنفصال ، مؤكدة انها لا تستوعب حتى الأن فكرة رحيله .

تصريحات سلوى خطاب عن التحرش :

حقق مقطع الفنانة سلوى خطاب الساخر عن عدم التحرش بها نسب مشاهدة عالية ، حيث سالت فى أحدى البرامج عن إذا ما كانت تعرضت للتحرش من قبل ، الا انها اجابت بالنفى وعلقت قائلة : “ حتي التحرش محرومة منه ” .

سلوى خطاب وسناء جميل :

اكدت الفنانة سلوى خطاب فى أحدى حوارتها التليفزيونية ، انها تعلمت من الفنانة الراحلة سناء جميل انها تحضر مفكرة صغيرة لتدويت تفاصيل عن الشخصية التى تلعبها فى كل عمل درامي ، خاصة وانها تحترم الحوار الذي يقوم بكتابته المؤلف.

سلوي خطاب

سلوى خطاب وفتاة المصنع :

كشفت الفنانة سلوي خطاب انها تعرضت الى وعكة صحية خلال تصوير فيلم “ فتاة المصنع ” حيث أصيبت بسبب ظروف التصوير بقصور فى الدورة الدموية.

سلوي خطاب

سلوى خطاب فى سجن النساء :

وأكدت الفنانة سلوي خطاب انها فؤجئت بتغير نبرة صوتها فى مسلسل “ سجن النساء ” ، خاصة وان تلك النبرة ظهرت أمامها بشكل مفاجىء خلال أول يوم تصوير .