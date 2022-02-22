في عيد ميلاد خالد زكي.. تعرف على فتاة أحلامه من الفنانات وسبب رسوبه بالثانوية العامة

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان خالد زكي؛ الذي اشتهر بأدائه للعديد من الأدوار المهمة والمميزة .

ويرصد صدى البلد أبرز المعلومات عنه :

كانت بداية الفنان خالد زكي في مجال التمثيل عام 1973، عندما شارك في فيلم “مدرسة المراهقين” مع الفنانين: فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى، ومن إخراج أحمد فؤاد، لتتوالى بعدها أعماله الفنية.



شارك في فترة السبعينيات في عدة أفلام ومسلسلات، كان منها فيلم “عايشين للحب”، فيلم “المنحرفون”، فيلم “حبيبة غيري”، مسلسل “الضباب”.

كما شارك الفنان خالد زكي في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام، ولكن نجاحاته الكبيرة كانت في التلفزيون من خلال مشاركته في العديد من المسلسلات المميزة منها “الدوائر المغلقة”، “زمن الأقوياء”، “الشهد والدموع”، “الضباب”، “حب بلا ضفاف”.

شهدت العديد من الأفلام الناجحة، مشاركات من الفنان خالد زكي، منها “طباخ الريس”، “فتح عينيك”، “الشياطين - العودة”، “السفارة في العمارة”.

سئل الفنان خالد زكي في إحدى اللقاءات عن كونه قد وقع في حب الفنانة ميرفت أمين: فأجاب قائلاً: “مين ما بيحبش ميرفت أمين، كانت فتاة أحلام جميع الشباب، وبالنسبة لي كان حب من طرف واحد من ناحيتي طبعاً، وهي نجمة جميلة وعلى خلق والتزام”.

كشف الفنان خالد زكي، عن سبب رسوبه في الثانوية العامة لمدة سنتين، قائلًا: “رسبت عامين في الثانوية العامة لأنني كنت حبّيب، فأتذكر أن أول مرة حبيت في حياتي كنت في الصف الرابع الابتدائي، وقد تعرفت على زوجتي وأنا في آخر سنة في الثانوية العامة وظللنا سوياً 6 سنوات حتى تزوجنا.

واضاف: وفى الحقيقة في بداية العلاقة كنت أعرف عليها أكثر من بنت وذلك لأنني مؤمن بأنك لكي تعرف قيمة اللي معاك؛ لابد أن تجرب غيرها”.

وتابع زكي أنه صديق لكل الوسط الفني وأن زوجته تتفهم المعجبات وطبيعة عمله، مشيرًا إلى أن أهم شيء بينهما هو الثقة والتفاهم والحب المتبادل.

خالد زكي أول ممثل مصري يقوم بتجسيد دور رئيس الجمهورية بشكل واضح وصريح.

مارس الفنان خالد زكي رياضات عديدة كالتنس والسباحة وكرة الطائرة، كما لعب الجمباز وحصل على جوائز رياضية عديدة، لكنه في النهاية لم يستطع التوفيق بين الرياضة والتمثيل واختار الأخير.