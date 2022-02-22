عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد خالد زكي.. تعرف على فتاة أحلامه من الفنانات وسبب رسوبه بالثانوية العامة

خالد زكي
خالد زكي

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان خالد زكي؛ الذي اشتهر بأدائه للعديد من الأدوار المهمة والمميزة .

ويرصد صدى البلد أبرز المعلومات عنه :

 

كانت بداية الفنان خالد زكي في مجال التمثيل عام 1973، عندما شارك في فيلم “مدرسة المراهقين” مع الفنانين: فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى، ومن إخراج أحمد فؤاد، لتتوالى بعدها أعماله الفنية.


شارك في فترة السبعينيات في عدة أفلام ومسلسلات، كان منها فيلم “عايشين للحب”، فيلم “المنحرفون”، فيلم “حبيبة غيري”، مسلسل “الضباب”.

 

كما شارك الفنان خالد زكي في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام، ولكن نجاحاته الكبيرة كانت في التلفزيون من خلال مشاركته في العديد من المسلسلات المميزة منها “الدوائر المغلقة”، “زمن الأقوياء”، “الشهد والدموع”، “الضباب”، “حب بلا ضفاف”.

شهدت العديد من الأفلام الناجحة، مشاركات من الفنان خالد زكي، منها “طباخ الريس”، “فتح عينيك”، “الشياطين - العودة”،  “السفارة في العمارة”.

سئل الفنان خالد زكي في إحدى اللقاءات عن كونه قد وقع في حب الفنانة ميرفت أمين: فأجاب قائلاً: “مين ما بيحبش ميرفت أمين، كانت فتاة أحلام جميع الشباب، وبالنسبة لي كان حب من طرف واحد من ناحيتي طبعاً، وهي نجمة جميلة وعلى خلق والتزام”.

 كشف الفنان خالد زكي، عن سبب رسوبه في الثانوية العامة لمدة سنتين، قائلًا: “رسبت عامين في الثانوية العامة لأنني كنت حبّيب، فأتذكر أن أول مرة حبيت في حياتي كنت في الصف الرابع الابتدائي، وقد تعرفت على زوجتي وأنا في آخر سنة في الثانوية العامة وظللنا سوياً 6 سنوات حتى تزوجنا.

واضاف: وفى الحقيقة في بداية العلاقة كنت أعرف عليها أكثر من بنت وذلك لأنني مؤمن بأنك لكي تعرف قيمة اللي معاك؛ لابد أن تجرب غيرها”.

وتابع زكي أنه صديق لكل الوسط الفني وأن زوجته تتفهم المعجبات وطبيعة عمله، مشيرًا إلى أن أهم شيء بينهما هو الثقة والتفاهم والحب المتبادل.

خالد زكي أول ممثل مصري يقوم بتجسيد دور رئيس الجمهورية بشكل واضح وصريح.

مارس الفنان خالد زكي رياضات عديدة كالتنس والسباحة وكرة الطائرة، كما لعب الجمباز وحصل على جوائز رياضية عديدة، لكنه في النهاية لم يستطع التوفيق بين الرياضة والتمثيل واختار الأخير.

خالد زكي عيد ميلاد الفنان خالد زكي الثلاثاء مدرسة المراهقين المنحرفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

قرار عاجل من بايدن بعد اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك

موضوعات متعلقة

أنغام تعتذر عن حفلها بالكويت في مهرجان فبراير

نجل سامي مغاوري: مبحبش مسلسل اللعبة ولو حد قالي يابن الملط هحبسه

أخبار الفن: محمد الريفي يطلب العفو من والدته بعد مقاطعته .. وسمير صبري يغادر المستشفى

شيري عادل تكشف تفاصيل مسرحيتها مع خالد سليم في موسم جدة.. فيديو

اتهموها بالسحر والشعوذة.. القصة الكاملة لأزمات زوجه محمد الريفي وعائلته

والدته قاطعته بسبب زوجته.. محمد الريفي يصرخ في شوارع المغرب.. فيديو

بعد اتهامها بالإنجاب بدون زواج..اللبنانية قمر تفجر مفاجأة وتكشف هوية والد ابنتها

هنادي مهني تروج لمسلسها الرمضاني برفقة أكرم حسني: مكتوب عليا

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-2-2022

دعاء الضيق الشديد .. أذكار وأدعية مقتبسة من السنة النبوية رددها باستمرار

أحمد حلاوة يكشف تفاصيل الجملة الشهيرة الفن زي السكينة| فيديو

اليوم.. البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

ناقد رياضي: موسيماني كشف تدخل إدارة الأهلي في أمور الفريق

مندوب روسيا بمجلس الأمن: نرغب في التوصل إلى حل دبلوماسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئا بالكامل في ظاهرة غامضة|شاهد

معلم السينما المصرية..لماذا حذر مجمع اللغة العربية من مشاهدة أفلام محمد رضا؟

أضرار الفراخ البيضاء .. حقيقة أم وهم

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ