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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعادة على منصب رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية

الانتخابات
الانتخابات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية بين كل من الدكتور هشام سعودي، والمهندسة سمر شلبي بعد عدم المرشحين نسبة الفوز ٥٠ في المئة + 1.

وفاز كل من مصطفى الحضري، كريم عزت، أحمد محمود، محمد سعيد، صلاح حامد، محمد القبيصي، دكتور محمد صلاح ، بمقاعد العضوية في انتخابات النقابة الفرعية التي أجريت بنادي المهندسين في سابا باشا.

وبلغ إجمالى عدد الحضور 3830 ، الأصوات الصحيحة 3758 صوت صحيح والأصوات الباطلة 75.


وقد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، غلق صناديق الانتخابات وبدء الفرز فى 32 لجنة انتخابية تحت إشراف القضاه لاختيار رئيس نقابة الإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الشعب العامة .

وقال المهندس محمد فتح الباب ، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن الانتخابات جرت دون أية مشاكل منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.


وكانت قد شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية إقبالا منذ الساعات الأولى بعد فتح اللجان فى الساعة العاشرة صباحا.


يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 الف 544 ، مهندس ويبلغ إجمالى المرشحين 115 مرشح وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين .

نقابة المهندسين الانتخابات اللجنة القضائية نقابة المهندسين بالإسكندرية هشام سعودي

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