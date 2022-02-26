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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي وأحمد سعد يتنافسان على الأعلى مشاهدة.. تفاصيل

محمد حماقي
محمد حماقي

تمكن الفنان محمد حماقي والفنان احمد سعد من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد طرحهما أحدث أغانيهم . 

حيث تمكن محمد حماقي من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة من خلال أغنيته الجديدة عجبى مع توما محققين ما يزيد عن 300 الف مشاهدة ، وأحتلوا المرتبة السابعة . 

أما أحمد سعد فقد حقق من خلال النسخة الكاملة لأغنيته الجديدة عليكى عيون ما يزيد عن مليون ونصف المشاهدة وأحتل المرتبة الأولى فى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر . 

أغنية عليكى عيون من غناء والحان أحمد سعد ومن كلمات محمد الشافعى.

عجبي لـ محمد حماقي وتوما تقترب من ربع مليون

أحمد سعد يطرح النسخة الكاملة لأغنية عليكي عيون.. اليوم

إما أغنية عجبي”من رباعيات الشاعر صلاح چاهين، ألحان: توما - محمد حماقي، توزيع وميكساج: توما، ديجيتال ماستر: آمير محروس، جيتار: مصطفى اصلان، عود: إسلام الإبتي، إدارة إنتاج: ميدو فؤاد، فيديو: أحمد حمدي.

وكان قد اختتم محمد حماقي مساء أمس واحدة من أضخم حفلات الشيخ زايد داخل إحدى المنتزهات الشهيرة بحضور كامل العدد من آلاف الشباب والفتيات.

صعد محمد حماقي على خشبة المسرح مرددا لأغنية  "نفسي ابقي جنبوا" وسط عاصفة من هتافات  الإعجاب لألاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية .

من جانبه شكر محمد حماقي الجمهور لحفاوة الاستقبال وفوجئ من بداية الحفل بمطالبة الجمهور لأغنيه الجديدة "عجبي" التي أطلقها قبيل الحفل بساعات قليلة بالتعاون مع توما ومن رباعيات صلاح جاهين خاصة مع تصدرها لتريند يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا.

 

 

 

محمد حماقي أحمد سعد الفنان أحمد سعد الفنان محمد حماقى مصطفى اصلان

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