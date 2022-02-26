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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تشبيه أحدث أغانيه بكليب لـ عمرو دياب.. رامي صبري: لا أهتم بالآراء السلبية

رامي صبري
رامي صبري

أكد الفنان رامي صبري ان لا يهتم بالاراء السلبية التى توجه له ، وذلك بعد ظهوره فى بث مباشر مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام . 

وقال رامي صبري خلال ظهوره فى بث مباشر ، انه لا يهتم بالاراء السلبية التى توجه له منذ ظهوره على الساحة الفنية ، خاصة حين يقوم أحد بتشبيه بأى شخص أخر . 

وياتى ذلك بعدما قام البعض بعمل مقارنة بين أحدث كليبات  رامي صبري  “ مع نفسى ” ، وبين أحدى الاغانى المصورة  للفنان عمرو دياب .

أغنية “مع نفسى”من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وروج الفنان رامي صبري لأحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم “مع نفسي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر رامي صبري صورة من كواليس تصوير الفيديو كليب، وعلق كاتبًا: "من كواليس تصوير كليب "مع نفسي" قريبًا".

بتوقيع عزيز الشافعى.. رامى صبرى يطرح مع نفسى

رامي صبري يستعد لطرح " مع نفسي"

أغنية هموت من غيرها

وحققت أغنية “هموت من غيرها” لـ رامي صبري، نجاحا كبيرا، حيث تصدرت التريند رقم 1 وكسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يوم فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “أوقات الحاجة اللي في ايدنا.. اللي احنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح .. وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها .. مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح .. وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش .. هيجيلك يوم فعلا تخسرني .. مبسمعهاش”.

“هموت من غيرها” كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع أسامة الهندي.

وكان الفنان رامي صبري، طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هموت من غيرها”، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

رامي صبري عمرو دياب عزيز الشافعي يوتيوب أغنية مع نفسي

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