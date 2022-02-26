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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمنعها من دخول بلاده.. مواطن أوكراني يلقي بنفسه أمام الدبابات الروسية| فيديو

أوكراني
أوكراني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن أوكراني يتصدى بنفسه لقافلة دبابات عسكرية روسية لمنعها من التقدم نحو غزو بلاده.

انتشر مقطع فيديو تبلغ مدته 30 ثانية كانت قد نشرته قناة الأخبار الأوكرانية HB يوثق لحظة إلقاء مواطن بنفسه أمام دبابات عسكرية روسية لإيقافها.

ورغم أن الدبابات حاولت تجاوزه في البداية إلا أنه ركض بسرعة الرجل ليعترض طريقهم مرة أخرى في محاولة على ما يبدو لإعاقة تقدمهم نحو غزو بلاده.

نشرت القناة مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "يدفع الأوكرانيون بأنفسهم تحت دبابات العدو حتى لا يمر المحتلون".

قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد بصورة المواطن الصيني الذي وقف في وجه 4 دبابات بميدان تيانانمين في العاصمة بكين.

أصبحت الصورة المتداولة التي تم التقاطها بعد أن شنت الحكومة الصينية قمعًا وحشيًا على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، رمزًا للتحدي في وجه الاستبداد، وتم تصنيفها كواحدة من أكثر 100 صورة مؤثرة على الإطلاق.

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