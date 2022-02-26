روسيا تواصل قصف العاصمة الأوكرانية.. شاهد

تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسى عنيف فى فجر الليلة الثالثة من الحرب الروسية على أوكرانيا، ونشرت شبكة العربية لقطات توضح القصف العنيف على أوكرانيا.

ومنذ قليل، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ستحاول اقتحام كييف الليلة، مضيفًا: "لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء على كييف".

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء مفاوضات مع زيلينسكي بعدما أبدى استعداده لبحث حياد كييف.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى بيلاروسيا، للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

وبحسب بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع الخارجية وإدارة الكرملين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا، وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".